الحرب تُربك بوصلة الطيور المهاجرة في سماء الخليج

مع استمرار الضربات والحرائق في منشآت النفط في أجزاء من الشرق الأوسط، يقول خبراء الحياة البرية إن الصراع قد يؤثر أيضًا على ملايين الطيور التي تعبر الخليج كل عام على طول طرق الهجرة الرئيسية.
يقع الخليج العربي على طول طرق الهجرة الرئيسية التي تربط أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا وجنوب آسيا. وتعتبر الأراضي الرطبة والموائل الساحلية في المنطقة بمثابة مناطق راحة وتغذية مهمة للطيور التي تسافر بين هذه القارات.
يقول الخبراء إن أعمدة الدخان والتلوث والانفجارات المتكررة المرتبطة بحرب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يمكن أن تعطل هذه الأنظمة البيئية الهشة وتزعج الطيور التي تتحرك على طول طرق الهجرة هذه.
قال الدكتور رضا خان، خبير الحياة البرية ومؤلف العديد من الكتب، بما في ذلك طيور دبي، إن الحروب يمكن أن تضر أيضًا بالحياة البرية والأنظمة البيئية. وقال خان لـ خليج تايمز: “نادراً ما تؤثر الصراعات العسكرية على البشر فقط،” مضيفاً: “يمكن أن تضع الانفجارات وحرق منشآت النفط والغاز والدخان المتطاير ضغطًا شديدًا على الحياة البرية والأنظمة البيئية.”
قدرت الدراسات التي أجريت بعد حرب الخليج عام 1991 أن ما بين 20,000 و 30,000 طائر بحري ماتت في الخليج العربي بعد أن لوثت التسربات النفطية الهائلة الموائل الساحلية.
في بعض المناطق، قدرت معدلات الوفيات بين بعض تجمعات الطيور البحرية بنسبة 22-50 في المائة، خاصة بين أنواع مثل الغاق والغرة.
شهدت الحرب أيضًا إشعال مئات آبار النفط في الكويت، مما أدى إلى إنتاج سحب دخان ضخمة لدرجة أنها كانت مرئية من الفضاء وأظلمت السماء في جميع أنحاء المنطقة لأشهر. وقال خان: “احتوت هذه الأعمدة على السخام ومركبات الكبريت والغازات السامة التي يمكن أن تسبب ضيقًا في الجهاز التنفسي وتسممًا للطيور.”
يمكن أن يؤدي تلوث الدخان أيضًا إلى تعطيل نشاط الحشرات، وهو مصدر غذاء رئيسي للعديد من أنواع الطيور.
قال خان: “أي اضطراب بيئي هنا يمكن أن يؤثر على أعداد الطيور عبر عدة قارات.”
حتى الاضطراب المؤقت يمكن أن يقلل من فرص التغذية. وقد يجبر الطيور أيضًا على تغيير مسارات الهجرة التي اتبعتها لأجيال. يمكن أن تخيف الانفجارات ونشاط الطائرات والحرائق الطيور وتجبرها على التخلي عن مناطق التغذية أو التكاثر.
قال خان إن الضوضاء العالية المفاجئة قد تثير رحلات الذعر، مما يتسبب في استنزاف الطيور لاحتياطيات الطاقة اللازمة للهجرة، بينما يمكن أن يؤدي الاضطراب المتكرر إلى تخلي الطيور عن مستعمرات التعشيش تمامًا. وقد تصاب الطيور التي تطير ليلاً بالارتباك بسبب ألسنة اللهب من المنشآت الصناعية المحترقة. ومع ذلك، يقول مراقبو الطيور في الإمارات العربية المتحدة إنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الصراع الحالي يؤثر على الحياة البرية في المنطقة. وقال مراقب الطيور الإماراتي خليفة الظاهري إن الوضع لا يزال بعيدًا عن حجم الأضرار البيئية التي شوهدت خلال حرب الخليج عام 1991. وقال الظاهري لصحيفة الخليج تايمز: “يتم التعامل مع الأمور بفعالية كبيرة في جميع أنحاء المنطقة.” وأضاف: “على عكس حرب الخليج، لا نرى أي شيء بهذا الحجم.” وقال إن الصراع لم يستمر إلا لفترة قصيرة، ولا يوجد دليل واضح حتى الآن على حدوث اضطراب كبير في هجرة الطيور. وقال: “لقد مر حوالي 12 يومًا فقط منذ بدء الحرب.” وأضاف: “من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات قاطعة بشأن التأثير على الطيور.”
يمكن أن تستمر بقايا النفط والملوثات الأخرى في الرواسب والموائل الساحلية لفترة طويلة بعد انتهاء القتال، مما يؤثر على الحياة البحرية والسلاسل الغذائية التي تعتمد عليها الطيور. كما يمكن أن يؤدي تلف السفن أو البنية التحتية البحرية إلى إطلاق الملوثات في المياه، مما قد يؤثر على الطيور البحرية والنظم البيئية الساحلية.
تعتمد العديد من الطيور المهاجرة على الأراضي الرطبة في الخليج كمناطق للراحة والتغذية خلال رحلاتها الطويلة.
قال خان: “قد تتكاثر هذه الطيور على بعد آلاف الكيلومترات،” وأضاف: “لذا فإن الاضطرابات هنا يمكن أن تؤثر على أعداد الطيور في قارات أخرى.”