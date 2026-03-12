الحرب تُربك بوصلة الطيور المهاجرة في سماء الخليج

قال خان إن الضوضاء العالية المفاجئة قد تثير رحلات الذعر، مما يتسبب في استنزاف الطيور لاحتياطيات الطاقة اللازمة للهجرة، بينما يمكن أن يؤدي الاضطراب المتكرر إلى تخلي الطيور عن مستعمرات التعشيش تمامًا. وقد تصاب الطيور التي تطير ليلاً بالارتباك بسبب ألسنة اللهب من المنشآت الصناعية المحترقة. ومع ذلك، يقول مراقبو الطيور في الإمارات العربية المتحدة إنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الصراع الحالي يؤثر على الحياة البرية في المنطقة. وقال مراقب الطيور الإماراتي خليفة الظاهري إن الوضع لا يزال بعيدًا عن حجم الأضرار البيئية التي شوهدت خلال حرب الخليج عام 1991. وقال الظاهري لصحيفة الخليج تايمز: “يتم التعامل مع الأمور بفعالية كبيرة في جميع أنحاء المنطقة.” وأضاف: “على عكس حرب الخليج، لا نرى أي شيء بهذا الحجم.” وقال إن الصراع لم يستمر إلا لفترة قصيرة، ولا يوجد دليل واضح حتى الآن على حدوث اضطراب كبير في هجرة الطيور. وقال: “لقد مر حوالي 12 يومًا فقط منذ بدء الحرب.” وأضاف: “من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات قاطعة بشأن التأثير على الطيور.”