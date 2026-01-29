التعرف على جثة "أجيت باوار" بساعة يد ومقعد خاص

بينما صدمت وفاة أجيت باوار في حادث تحطم طائرة مميت الأمة، ظهرت تفاصيل جديدة حول الحادث المأساوي، بما في ذلك كيفية التعرف على الجثث.
كان نائب رئيس وزراء ماهاراشترا من بين خمسة أشخاص على متن الطائرة لقوا حتفهم على الفور عندما هبطت طائرتهم المستأجرة من طراز ليرجيت في مطار باراماتي في بوني's خلال ساعات صباح الأربعاء، 28 يناير.
بعد أن حاول الطيارون الهبوط بعد التحليق في الجو لمدة 30 دقيقة، تحطمت الطائرة وتضررت بالكامل، واشتعلت فيها النيران لتتحول إلى كرة من اللهب. شدة الاصطدام جعلت الجثث غير قابلة للتعرف عليها تمامًا.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، كانت ساعته التي كان يرتديها دائمًا في معصمه هي التي ساعدت في التعرف على باوار. قال مسؤول شرطة متحدثًا لصحيفة Times of India إن الأفراد في موقع التحطم كانوا على دراية بساعة اليد بالإضافة إلى مقعد خاص كان يختاره دائمًا أثناء الطيران.
"بعد دراسة موقع الجثة حيث عُثر عليها بعد التحطم، أكد فريقنا أنها جثة أجيت باوار’. لقد أخذنا عينات من جثته لاختبار الحمض النووي،" قال قائد الشرطة، بوني الريفية، سانديب سينغ جيل.
كان السياسي يسافر مع ضابط أمنه الشخصي ومرافقه وطيارين اثنين. لم ينج أي منهم من الحادث.
على الرغم من أن الادعاءات الأولية أشارت إلى ضعف الرؤية، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ما أدى إلى تحطم الطائرة التي بدأت رحلتها من مطار تشاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مومباي's.
وصل مسؤولون من المديرية العامة للطيران المدني (DGCA) وفرق الطب الشرعي إلى موقع التحطم في باراماتي للتحقيق في حادث تحطم الطائرة صباح الخميس، وهو نفس اليوم الذي أقيمت فيه مراسم دفنه. كما حضر أفراد من قوة الاستجابة للكوارث الوطنية (NDRF) والمدير العام للشرطة في ماهاراشترا (DGP) في الموقع للتحقيق.
في غضون ذلك، سجلت شرطة بوني الريفية تقرير وفاة عرضية (ADR) في مركز شرطة باراماتي تالوكا فيما يتعلق بالتحطم وبدأت تحقيقًا إضافيًا.
أقيمت جنازة باوار ومراسيم دفنه اليوم، مع منح نائب رئيس الوزراء الأطول خدمة في الولاية كامل التشريفات الرسمية. أعلنت ماهاراشترا الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد وفاته المأساوية.