"التعاون الخليجي" :تجويع إسرائيل الجماعي لسكان غزة "جريمة حرب كاملة الأركان"

وقالت دول مجلس التعاون الخليجي إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة"، بما في ذلك سياسة التجويع الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة.