عالم

"التعاون الخليجي" :تجويع إسرائيل الجماعي لسكان غزة "جريمة حرب كاملة الأركان"

قالت دول المجلس إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة".
"التعاون الخليجي" :تجويع إسرائيل الجماعي لسكان غزة "جريمة حرب كاملة الأركان"
تاريخ النشر

أدان مجلس التعاون الخليجي "استمرار الحصار الجائر وغير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومنعها دخول كافة أشكال المساعدات الإنسانية".

وقد أدى منع دخول المساعدات إلى "كارثة إنسانية متفاقمة"، مع انتشار المجاعة، واستنزاف الإمدادات الغذائية والطبية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إن هذا "انتهاك صارخ لأحكام القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، ويشكل تحديا واضحا للمجتمع الدولي".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقالت دول مجلس التعاون الخليجي إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة"، بما في ذلك سياسة التجويع الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة.

وأكد البديوي أن "هذا يشكل جريمة حرب كاملة الأركان تتطلب محاسبة عاجلة من المجتمع الدولي".

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذا الحصار الغاشم ووقف القتل والتجويع.

وشدد على ضرورة فتح المعابر لضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة وإنقاذ الأرواح.

وأكد البديوي أيضا موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحياة الكريمة والحرية وتقرير المصير".

كما أعرب عن ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

حرب غزة: مليون طفل يتضورون جوعاً، ووكالة الأمم المتحدة تصدر تحذيراً خطيراً البابا يتحدث ضد النزوح الجماعي القسري للمدنيين في غزة المملكة المتحدة وفرنسا و23 دولة أخرى تدين إسرائيل بسبب "القتل غير الإنساني" للمدنيين في غزة مساعدات الإمارات المنقذة للحياة: تحت حرارة الصيف، متطوعون يحملون أكبر سفينة مساعدات إلى غزة

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com