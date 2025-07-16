البطل الباكستاني "أرشد نديم" يتلقى جوائزه النقدية.. ووعود الأراضي تتلاشى

قال البطل الأوليمبي الباكستاني "أرشد نديم" إن قطع الأراضي التي وُعد بها لم تتحقق له أبدًا.

وُعِدَ الرياضي بهدايا وجوائز نقدية متنوعة عند فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس. وخلال حديثه لوسائل الإعلام في لندن، قال نديم إن بعض الوعود التي قُدِّمت له كانت "زائفة".

قال: "لقد أمطروني بوابل من الإعلانات عن المكافآت. لو نظرت إليها، لوجدتها كلها كاذبة. لكن الحمد لله، حصلت على جميع الجوائز الأخرى".

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ومع ذلك، أكد أنه حصل على جميع الجوائز النقدية الموعودة، باستثناء قطع الأراضي. وُعِد بأكثر من 300 مليون روبية كمكافآت نقدية من رئيس الوزراء الباكستاني، وحكومتي البنجاب، والسند، ورئيس وزراء خيبر بختونخوا.

كما عرض عليه العديد من الرعاة من القطاع الخاص والشركات هدايا مثل وقود مدى الحياة وشقة أيضًا.

وقال الرياضي الأولمبي إنه يركز الآن على نفسه وتدريباته لأن "الأهداف التي تنتظره كبيرة للغاية".