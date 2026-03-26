البحرين تُحيل 14 متهماً بالتجسس لصالح "الحرس الثوري" الإيراني إلى المحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة في البحرين بإحالة 14 متهماً في أربع قضايا تجسس منفصلة إلى المحاكمة الجنائية، وفقاً لما أفادت به وكالة أنباء البحرين الرسمية، مشيرة إلى أن بعضهم هاربون في إيران.
تأتي هذه الإحالات في أعقاب تحقيقات أثبتت قيام المتهمين بتشكيل خلايا منفصلة في ثلاث من تلك القضايا، بينما تتعلق القضية الرابعة بمتهمة (أنثى). ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي دخلت فيه الحرب (الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية) يومها السابع والعشرين.
وُجهت للمتهمين الـ14 تهم ارتكاب جرائم التخابر والتآمر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد القيام بأعمال عدائية وحربية ضد مملكة البحرين، وتقديم المساعدة له في أنشطته العدائية، وتلقي وتسليم ونقل أموال لدعم تلك العمليات. كما تلقى أحدهم تدريبات عسكرية في معسكرات يديرها الحرس الثوري.
كما قام الموقوفون بمشاركة معلومات تُعد من أسرار الدفاع عن البلاد، ونشر أخبار كاذبة وشائعات مغرضة تهدف إلى إثارة الذعر بين المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الترويج والتمجيد والتشجيع على الأعمال العدائية التي تُشن ضد المملكة.
وجاءت التحقيقات في القضايا الأربع بناءً على تقارير أشارت إلى أنه في ظل العدوان الإيراني على المملكة، تلقى المتهمون المنتمون تنظيمياً لجماعات إرهابية وشكلوا خلايا منفصلة تكليفات من عناصر في الحرس الثوري الإيراني مرتبطين بهم بشكل وثيق وقاموا بتجنيدهم.
وقد كُلفوا بمراقبة وتصوير عدد من المنشآت والمواقع الحيوية وجمع معلومات عنها تمهيداً لاستهدافها.
وقالت النيابة العامة في بيانها: "قام المتهمون بتنفيذ التكليفات الموكلة إليهم وأرسلوا الصور والمعلومات التي حصلوا عليها إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي استخدمها بدوره في تنفيذ عمليات عدائية ضد المملكة، جرى خلالها استهداف مبانٍ ومنشآت كانت مراقبة من قبل المتهمين بناءً على المعلومات الاستخباراتية التي قدموها كجزء من أنشطتهم التجسسية".
كما تم تحديد حساب على منصات التواصل الاجتماعي كان ينشر صوراً لمواقع حيوية وحساسة داخل المملكة، إلى جانب أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، مع الترويج لمظاهر العدوان الإيراني والعمليات العدائية التي تستهدف البلاد وتمجيدها وتشجيعها.
وكشفت التحقيقات عن هوية المرأة التي تدير الحساب، حيث تبين أنها كانت تتواصل وتتآمر مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني للمساعدة في تنفيذ أعمال عدائية ضد المملكة.
وشمل ذلك نشر خرائط وصور لمواقع ومنشآت حيوية داخل البلاد، مرفقة ببيانات تشير إلى إمكانية استهدافها عسكرياً. كما أرسلت صوراً وإحداثيات لعدة مواقع مهمة واستراتيجية في البلاد عبر تطبيق مشفر للغرض ذاته. وثبت أيضاً قيامها بنشر محتوى مرئي وصور لمواقع تعرضت لهجمات، بقصد تمجيد تلك الأعمال والترويج لها، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات مغرضة توحي باستهداف مواقع حيوية معينة ووقوع إصابات بين المواطنين والمقيمين بهدف نشر الذعر.
وباستجواب المتهمين، اعترف بعضهم تفصيلياً بالتهم المنسوبة إليهم، كما تم الاستماع لشهادات الشهود، وأمرت النيابة بإجراء فحوصات فنية للأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الأفعال.
وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً وإحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية.