البحرين: الإعفاء من غرامات تأشيرات الزيارة المنتهية وسط إغلاق المجال الجوي

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
خففت البحرين بعض قواعد التأشيرات، في ضوء الظروف الراهنة والعدوان الإيراني المستمر. وقد أدت الهجمات على دول الخليج إلى إلغاء أو تعليق عدد من الرحلات الجوية منذ 28 فبراير.
أوضح الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أنه سيتم إعفاء حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها، المتواجدين في البحرين والذين انتهت فترة إقامتهم اعتبارًا من 28 فبراير 2026، من الغرامات الناتجة عن التأخير في مغادرة البلاد، لمدة شهر إضافي بعد إعادة فتح المجال الجوي.
سيحصل الزوار خارج البحرين، الذين تقدموا بطلب للحصول على تأشيرة قبل 28 فبراير 2026 ولم يتمكنوا من استخدامها بسبب الظروف الاستثنائية، على تمديد لمدة ثلاثة أشهر إذا كانت تأشيراتهم قد انتهت بالفعل.
أكدت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة (NPRA) التزامها باتخاذ الإجراءات التي تسهل سفر الركاب وتأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية، وحثت الجميع على متابعة القنوات الرسمية لأي تحديثات.
للاستفسارات، يمكنكم الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 17077077، عبر واتساب والمساعد الافتراضي على القنوات الإلكترونية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة (NPRA)، أو عبر البريد الإلكتروني info@npra.gov.bh.
قالت البحرين إن أنظمة دفاعها الجوي اعترضت 186 طائرة مسيرة ودمرت 112 صاروخًا منذ بدء الهجوم في 28 فبراير.