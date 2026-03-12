البحرين: الإعفاء من غرامات تأشيرات الزيارة المنتهية وسط إغلاق المجال الجوي

أوضح الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أنه سيتم إعفاء حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها، المتواجدين في البحرين والذين انتهت فترة إقامتهم اعتبارًا من 28 فبراير 2026، من الغرامات الناتجة عن التأخير في مغادرة البلاد، لمدة شهر إضافي بعد إعادة فتح المجال الجوي.