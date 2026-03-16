البحرين: احتجاز متهمين بتمجيد الاعتداءات وتفكيك شبكة تجسس إيرانية

أمرت السلطات باحتجاز عدد من المتهمين على ذمة التحقيق في البحرين بسبب مشاركة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تروج وتمجد 'أعمالاً إرهابية معادية' ضد المملكة، وفقاً لرئيس نيابة الجرائم الإرهابية في الدولة الخليجية.

يأتي ذلك مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية يومها السابع عشر، دون أي مؤشر على انفراجة حتى الآن، فيما تواصل دول الخليج الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية.

تمكنت قوات الدفاع البحرينية من اعتراض وتدمير 129 صاروخًا و215 طائرة بدون طيار منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026 بضربات أمريكية إسرائيلية ضد إيران.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

اعتقلت البحرين مؤخرًا أربعة أشخاص بتهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني، بينما تم تحديد متهم خامس في القضية لا يزال طليقًا.

جاءت الاعتقالات الأخيرة في البحرين بعد تقارير من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حول عدد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت تشارك بشكل منهجي مقاطع فيديو تتضمن ما يلي: