الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة مع تباطؤ سوق العمل

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن دفع تباطؤ سوق العمل البنك المركزي الأميركي إلى التحرك.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 4-4.25 في المائة، وهو أول خفض لسعر الفائدة منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
كان خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة هو التوقع السائد منذ أسابيع بعد أن تحولت قراءات سوق العمل إلى قراءات ضعيفة بشكل واضح مع تقدم الصيف.
ويبدو أن المخاوف بشأن استقلال البنك المركزي قد هدأت قليلا، مع أداء المستشار الاقتصادي ستيفن ميران اليمين الدستورية كحاكم لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، ورفض محكمة الاستئناف محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة الحاكمة ليزا كوك.