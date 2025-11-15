الإمارات و8 دول تؤيد مشروع قرار أمريكي حول خطة ترامب لغزة

أعربت تسع دول، بما في ذلك الإمارات، عن دعمها لمشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي أُعلن عنها في 29 سبتمبر.
قامت الولايات المتحدة بتوزيع مشروع القرار رسميًا على الأعضاء الـ15 في المجلس الأسبوع الماضي وقالت إنها حصلت على دعم إقليمي لقرارها الذي سيفوض هيئة حكم انتقالية وقوة استقرار دولية لمدة عامين.
إلى جانب الإمارات، دعمت الولايات المتحدة وقطر ومصر والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا الخطة بشكل مشترك بعد التشاور والتعاون مع أعضاء المجلس والشركاء في المنطقة.
قالت الدول التسع: "نصدر هذا البيان كدول أعضاء اجتمعت خلال الأسبوع رفيع المستوى لبدء هذه العملية التي تقدم مسارًا لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. نؤكد أن هذه جهد صادق، وتوفر الخطة مسارًا قابلًا للتطبيق نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأكملها".
وأضافوا: "نتطلع إلى اعتماد هذا القرار بسرعة"، مشيرين إلى أنه يمثل جهدًا صادقًا ويقدم مسارًا واقعيًا نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل في جميع أنحاء المنطقة ككل.
حثت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن على المضي قدمًا في قرار واشنطن.
اتفقت إسرائيل والجماعة الفلسطينية حماس في أكتوبر على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لغزة، في حربهما التي استمرت عامين وصفقة إطلاق سراح الرهائن. تم إلحاق تلك الخطة المكونة من 20 نقطة بمشروع القرار الأمريكي.
استبعد ترامب إرسال جنود أمريكيين إلى قطاع غزة، لكن المسؤولين وصفوا قوة قوامها حوالي 20,000 جندي وكانوا في مناقشات مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة.
