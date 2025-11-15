الإمارات و8 دول تؤيد مشروع قرار أمريكي حول خطة ترامب لغزة

قالت الدول التسع: "نصدر هذا البيان كدول أعضاء اجتمعت خلال الأسبوع رفيع المستوى لبدء هذه العملية التي تقدم مسارًا لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. نؤكد أن هذه جهد صادق، وتوفر الخطة مسارًا قابلًا للتطبيق نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأكملها".