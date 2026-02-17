الإمارات ودول الخليج تستقبل شهر رمضان المبارك غداً

سادت أجواء من الحماس والبهجة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، حيث ترقب المسلمون بشوق رؤية هلال شهر رمضان المبارك، الذي يحدد بداية الشهر الفضيل.
وفي جميع أنحاء الدولة، انضم المسلمون إلى الملايين حول العالم في تطلعهم نحو السماء بعد غروب الشمس، آملين في تأكيد ما إذا كان الشهر الكريم سيبدأ.
وتجري عملية استطلاع الهلال تقليدياً في اليوم التاسع والعشرين من كل شهر هجري؛ فإذا تمت رؤية الهلال، يبدأ الشهر الجديد في اليوم التالي، وإذا لم يُرَ، يُتم الشهر الحالي 30 يوماً قبل أن يبدأ الشهر الجديد.
الليلة، حدد استطلاع الهلال ما إذا كان رمضان سيبدأ غداً أم أن شهر شعبان سيكمل عدته 30 يوماً. وفي دولة الإمارات، اجتمعت لجنة تحري الهلال في "قصر الحصن" بأبوظبي، وتمكنت بنجاح من رصد الهلال، مما أكد أن غداً هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وعقب عمليات الرصد الخاصة بها، أعلنت دول الخليج عن مواعيد بداية الشهر الكريم، والتي جاءت متقاربة مع وجود اختلاف طفيف:
دولة الإمارات العربية المتحدة
أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات أن شهر رمضان سيبدأ غداً، 18 فبراير. وتقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالتهنئة لسكان الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول الشهر الفضيل، قائلاً: "أسأل الله عز وجل أن يجعله شهر سلام واستقرار في المنطقة والعالم أجمع".
ووصف سموه رمضان بأنه شهر "الخير والعطاء والتكافل الاجتماعي ومساعدة الآخرين، وفرصة لتعزيز قيم التراحم والترابط على مستوى الأسرة والمجتمع".
كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهاني بمناسبة شهر رمضان لشعب الإمارات وكافة الشعوب العربية والإسلامية، وشارك عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به قائلاً: "شهر كريم وموسم فضيل.. شهر الخير والعطاء، تعزيز الروابط الأسرية، واللقاءات العائلية، وتزكية النفس". وأضاف سموه: "نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم ونحن في أمن وأمان وعافية وإيمان.. وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".
تمت رؤية هلال رمضان في المملكة العربية السعودية، مما يعني أن الشهر الفضيل سيبدأ في 18 فبراير. وأعلنت المحكمة العليا السعودية رسمياً أن غداً هو غرة شهر رمضان، حسبما أفادت قناة الإخبارية.
أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية's رسميًا أن غدًا هو أول أيام رمضان، حسبما أفادت الإخبارية.
كما أعلنت قطر أن أول أيام الشهر الفضيل سيبدأ في 18 فبراير.
سيبدأ شهر رمضان المبارك غدًا، 18 فبراير، بعد رؤية الهلال اليوم.
وفقًا لوكالة أنباء البحرين، أعلنت الهيئة الشرعية العليا أن غدًا، الأربعاء، سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.
في غضون ذلك، بينما أعلنت جميع دول الخليج أن رمضان هو 18 فبراير، أعلنت عمان أن رمضان سيبدأ يوم الخميس، 19 فبراير، بعد أن قالت لجنتها الرئيسية لاستطلاع الهلال إن الهلال لم يُرَ مساء 17 فبراير.