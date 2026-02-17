الإمارات ودول الخليج تستقبل شهر رمضان المبارك غداً

الليلة، حدد استطلاع الهلال ما إذا كان رمضان سيبدأ غداً أم أن شهر شعبان سيكمل عدته 30 يوماً. وفي دولة الإمارات، اجتمعت لجنة تحري الهلال في "قصر الحصن" بأبوظبي، وتمكنت بنجاح من رصد الهلال، مما أكد أن غداً هو أول أيام شهر رمضان المبارك.