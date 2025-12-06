الإمارات والسعودية و6 دول يرفضون تهجير الفلسطينيين ويطالبون بفتح معبر رفح

في ليلة 5 ديسمبر، أعرب وزراء خارجية السعودية، إلى جانب نظرائهم من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، عن قلقهم الشديد إزاء تصريحات إسرائيلية تقترح فتح معبر رفح باتجاه واحد، بهدف نقل سكان قطاع غزة إلى مصر، في ليلة 5 ديسمبر.

وأكد البيان أن الدول "تؤكد رفضها المطلق لأي محاولات لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه وتشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالخطة المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك بنودها المتعلقة بإبقاء معبر رفح مفتوحًا في كلا الاتجاهين، وضمان حرية الحركة للسكان والامتناع عن إجبار أي مقيم في قطاع غزة على المغادرة، بل خلق الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم."

أكدت على رؤية شاملة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتحسين الظروف الإنسانية للفلسطينيين.

كما أعرب البيان عن تقديرهم لجهود الرئيس ترامب في إقامة السلام الإقليمي، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل لـ"خطة ترامب" بسرعة ودون عقبات لضمان الأمن والسلام وترسيخ الاستقرار الإقليمي.كما أبرز البيان دعوة الدول للحفاظ على وقف إطلاق النار، وتقليل معاناة المدنيين، وضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وبدء جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف للسلطة الفلسطينية لاستئناف مهامها، مما يمهد الطريق لفترة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.

اختتمت الدول البيان بتأكيد استعدادها لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية "لتوفير الأرضية المناسبة لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقًا للشرعية الدولية وحل الدولتين، الذي يجب أن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، مع القدس الشرقية كعاصمتها".