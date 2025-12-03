الإمارات مقرا لهيئة الطيران المدني لدول مجلس التعاون

ستحصل دول مجلس التعاون الخليجي قريبًا على هيئة طيران مدني لجميع الدول الأعضاء - وسيكون مقرها الرئيسي هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم الإعلان والموافقة على إنشاء هيئة طيران مدني لدول مجلس التعاون الخليجي في الدورة الـ 46 لقمة مجلس التعاون الخليجي، التي عُقدت في البحرين يوم الأربعاء، 3 ديسمبر. ويأتي هذا كجزء من هدف القمة لتعزيز الترابط والتكامل بين الدول الأعضاء.
تمت الموافقة أيضًا على اتفاقية عامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي في القمة. يهدف هذا المشروع إلى ربط جميع الدول الأعضاء الست - المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، والبحرين - عبر السكك الحديدية بحلول عام 2026، مما يقلل من أوقات التنقل بين الدول ويشجع السفر داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان مجلس التعاون الخليجي قد وافق في وقت سابق على نظام سفر "المحطة الواحدة" الذي يسمح للمسافرين من مواطني دول الخليج بإكمال جميع الإجراءات - بما في ذلك إجراءات الهجرة والجمارك والأمن - في نقطة تفتيش واحدة، مما يلغي الحاجة إلى عمليات تفتيش متعددة عند الوصول. بدأت المرحلة التجريبية هذا الشهر بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين، ومن المقرر أن يتم إدراج المزيد من الدول قريبًا إذا نجح التشغيل الأولي.