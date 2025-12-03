الإمارات مقرا لهيئة الطيران المدني لدول مجلس التعاون

وكان مجلس التعاون الخليجي قد وافق في وقت سابق على نظام سفر "المحطة الواحدة" الذي يسمح للمسافرين من مواطني دول الخليج بإكمال جميع الإجراءات - بما في ذلك إجراءات الهجرة والجمارك والأمن - في نقطة تفتيش واحدة، مما يلغي الحاجة إلى عمليات تفتيش متعددة عند الوصول. بدأت المرحلة التجريبية هذا الشهر بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين، ومن المقرر أن يتم إدراج المزيد من الدول قريبًا إذا نجح التشغيل الأولي.