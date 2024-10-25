الإمارات: مساعدات إنسانية للمتضررين من حرائق بوليفيا

وأكّد سعادة إبراهيم العلوي، سفير الإمارات لدى جمهورية البيرو، أن هذه المبادرة الإنسانية تعكس النهج الراسخ الذي تبنّته دولة الإمارات منذ عهد مؤسّسها المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي تُواصله القيادة الرشيدة للدولة، بتوجيهاتٍ كريمةٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للاستجابة العاجلة للظروف الإنسانية الصعبة في مختلف أنحاء العالم. كما تُجسّد هذه المساعدات الرسالة الإنسانية النبيلة لدولة الإمارات، وقيمها السامية في التضامن والتكاتف مع الشعوب في أوقاتِ المِحن.