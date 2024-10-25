الإمارات: مساعدات إنسانية للمتضررين من حرائق بوليفيا
بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة بإرسال إمدادات غذائية عاجلة إلى بوليفيا، تلبيةً للاحتياجات الإنسانية المُلحة التي خلّفتها حرائق الغابات المُدمّرة التي اجتاحت البلاد مُؤخراً.
وقدّمت "سيلندا سوسا"، وزيرة خارجية بوليفيا، خالص شكرها وتقديرها، نيابةً عن الرئيس البوليفي "لويس آرسي كاتاكورا"، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، التي تُجسّد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشاركت "سيلندا سوسا" بنفسها في توزيع المساعدات على المتضررين، وقالت في كلمة مُؤثرة: "إنّ المساعدات الإنسانية لا تعرف حدوداً، وها نحن اليوم نتلقى إمدادات غذائية من الإمارات العربية المتحدة لأسر المتضررين من حرائق الغابات، في لفتة إنسانية كريمة تُثبت تضامن الشعب الإماراتي مع شعب بوليفيا".
وأكّد سعادة إبراهيم العلوي، سفير الإمارات لدى جمهورية البيرو، أن هذه المبادرة الإنسانية تعكس النهج الراسخ الذي تبنّته دولة الإمارات منذ عهد مؤسّسها المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي تُواصله القيادة الرشيدة للدولة، بتوجيهاتٍ كريمةٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للاستجابة العاجلة للظروف الإنسانية الصعبة في مختلف أنحاء العالم. كما تُجسّد هذه المساعدات الرسالة الإنسانية النبيلة لدولة الإمارات، وقيمها السامية في التضامن والتكاتف مع الشعوب في أوقاتِ المِحن.
وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية الصادرة عن وكالة أبحاث الفضاء البرازيلية أن بوليفيا لديها 70628 بؤرة حريق حتى 22 سبتمبر، متجاوزةً بذلك الرقم المسجل في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2010، والذي بلغ 83119 بؤرة حريق، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت.
وقد تفاقمت حرائق بوليفيا بسبب عوامل متعددة، منها الجفاف وعمليات إزالة الغابات المرتبطة بازدهار إنتاج الماشية والحبوب.
(معلومات من رويترز)