الإمارات تعزي تايلاند في ضحايا حادث سقوط رافعة على قطار ركاب

مقتل 32 شخصاً وإصابة العشرات إثر خروج قطار عن مساره بمشروع السكك الحديدية السريعة.
يعمل مسؤولو الإنقاذ في الموقع الذي خرج فيه قطار عن مساره عندما انهارت رافعة بناء وسقطت على عرباته، مما تسبب في وقوع العديد من الضحايا، في تايلاند، 14 يناير 2026

لاريب طارق أنور
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع تايلاند في أعقاب حادث مأساوي نتج عن سقوط رافعة على قطار، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات.

خرج قطار عن مساره في شمال شرق تايلاند يوم الأربعاء بعد سقوط رافعة إنشائية على عربتين من عرباته، مما أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة 66 آخرين.

وقع الحادث في منطقة "سيخيو" بمقاطعة "ناخون راتشاسيما"، على بعد 230 كيلومتراً (143 ميلاً) شمال شرق بانكوك، وكان القطار في طريقه من العاصمة متوجهاً إلى مقاطعة "أوبون راتشاثاني".

كان على متن القطار 195 شخصاً، وكانت الافعة تعمل في مشروع للسكك الحديدية عالية السرعة عندما انهارت واصطدمت بالقطار المار، مما أدى إلى خروجه عن مساره واشتعال النيران فيه لفترة وجيزة.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة تايلاند وشعبها.

كما تمنت الهيئة الشفاء العاجل لجميع المصابين.

