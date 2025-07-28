الإمارات تعزي الفلبين في ضحايا إعصار"كو مايو"

وفقًا للمجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها (NDRRMC)، لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا حتفهم حتى الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة (25 يوليو) نتيجةً للتأثير المشترك للرياح الموسمية الجنوبية الغربية (المعروفة محليًا باسم هاباغات )، وثلاثة أعاصير مدارية أخرى. وقد أورد موقع inquirer.net هذه الأرقام.