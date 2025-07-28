الإمارات تعزي الفلبين في ضحايا إعصار"كو مايو"

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية الفلبين في أعقاب الدمار الذي خلفه إعصار كو-ماي. وقد جلبت العاصفة أمطارًا غزيرة وضربت جزيرة لوزون، مما أسفر عن وفيات وإصابات عديدة وأضرار جسيمة.
في بيان رسمي، أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها لأسر الضحايا، وللحكومة والشعب الفلبيني، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين في هذه الكارثة.
وفقًا للمجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها (NDRRMC)، لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا حتفهم حتى الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة (25 يوليو) نتيجةً للتأثير المشترك للرياح الموسمية الجنوبية الغربية (المعروفة محليًا باسم هاباغات )، وثلاثة أعاصير مدارية أخرى. وقد أورد موقع inquirer.net هذه الأرقام.
في العاصمة مانيلا، شلّ تدفق مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة حركة المدينة في وقت سابق من هذا الأسبوع. فاض نهر ماريكينا بعد ليلة من الأمطار الغزيرة، مما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة وإغلاق المكاتب الحكومية في جميع أنحاء مانيلا والمحافظات المجاورة.
الفلبين ليست غريبة على مثل هذه الظواهر الجوية. إذ تضرب البلاد ما معدله 20 عاصفة أو إعصارًا سنويًا، وغالبًا ما تتحمل مجتمعاتها الأكثر ضعفًا وطأة الدمار.
ويحذر الخبراء من أن تغير المناخ يؤدي إلى تكثيف هذه العواصف، مما يجعلها أكثر فتكاً وتدميراً مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية.