الإمارات تعبر عن تعازيها لنيجيريا في حادث غرق القارب الذي أودى بحياة 29 شخصاً

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية في أعقاب حادث القارب الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
ذكر المنقذون يوم الأربعاء أن 29 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن غرق قارب كان ينقل 80 شخصًا عبر نهر في ولاية النيجر الواقعة في الشمال الأوسط.
وأبدت وزارة الخارجية تعازيها الحارة لأسر الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها على هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وقع الحادث يوم الثلاثاء على نهر مالالي، وفقًا لما صرح به أبو بكر إدريس، ممثل الصليب الأحمر لوكالة فرانس برس.حيث كان القارب في طريقه من قرية توغان سلي إلى دوجا.
وأفاد بيان صادر عن وكالة الطوارئ الحكومية أن السبب يُعزى إلى زيادة الحمولة واصطدام القارب بجذع شجرة. وذكرت الوكالة أنه تم انتشال 29 جثة، ولا يزال اثنان في عداد المفقودين، وتم إنقاذ 50 شخصًا.
[مع مدخلات AFP]