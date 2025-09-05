الإمارات تعبر عن تعازيها لنيجيريا في حادث غرق القارب الذي أودى بحياة 29 شخصاً

وقع الحادث يوم الثلاثاء على نهر مالالي، وفقًا لما صرح به أبو بكر إدريس، ممثل الصليب الأحمر لوكالة فرانس برس.حيث كان القارب في طريقه من قرية توغان سلي إلى دوجا.