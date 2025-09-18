الإمارات تصدر تحذيرات أمنية لمواطنيها في فرنسا قبل الإضراب الوطني

دعت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في باريس المواطنين الإماراتيين المقيمين في فرنسا أو المسافرين إليها إلى توخي الحذر يوم الخميس 18 سبتمبر/أيلول، حيث من المتوقع أن تؤدي الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد إلى تعطيل معظم المدن الفرنسية.
يدعو التحذير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توخي الحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية، وتجنب مناطق المظاهرات. كما ذكّر المواطنين بالتسجيل في خدمة "تواجدي" والاتصال بخطي الطوارئ 0097180024 أو 0097180044444 عند الحاجة.
نظمت النقابات العمالية الفرنسية الإضراب اعتراضًا على ما وصفته بإجراءات ميزانية "قاسية" أُعلن عنها خلال الصيف. وبينما وعد رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بإجراء "تغييرات جوهرية"، رفض استبعاد إجراءات خفض التكاليف غير الشعبية.
تم الإعلان عن تنظيم أكثر من 250 مظاهرة في مختلف أنحاء فرنسا يوم الخميس 18 سبتمبر/أيلول، استجابة لدعوة اتحاد نقابي عبر الصناعات للاحتجاج على ميزانية التقشف التي أُعلن عنها في الصيف.
رغم تراجع الحكومة عن مقترح مثير للجدل بإلغاء عطلتين رسميتين، لا تزال النقابات متمسكة بموقفها. وصرحت صوفي بينيه، رئيسة نقابة CGT المتشددة: "لم يلتزم بأي شيء. لم تُلغَ أيٌّ من السياسات الكارثية التي وُضِعت في عهد [رئيس الوزراء السابق] فرانسوا بايرو".
ودعا زعماء النقابات العمال في كافة القطاعات إلى التعبئة يوم 18 سبتمبر/أيلول لإظهار القوة بينما تستعد الحكومة لميزانيتها المقبلة.