الإمارات تصدر تحذيرات أمنية لمواطنيها في فرنسا قبل الإضراب الوطني

رغم تراجع الحكومة عن مقترح مثير للجدل بإلغاء عطلتين رسميتين، لا تزال النقابات متمسكة بموقفها. وصرحت صوفي بينيه، رئيسة نقابة CGT المتشددة: "لم يلتزم بأي شيء. لم تُلغَ أيٌّ من السياسات الكارثية التي وُضِعت في عهد [رئيس الوزراء السابق] فرانسوا بايرو".