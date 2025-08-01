الإمارات تسلم الهند محتال قروض بقيمة 1.9 مليون درهم

قال بيان صحفي صادر عن مكتب التحقيقات المركزي يوم الجمعة إن مواطناً هندياً مطلوباً لشرطة دلهي تم تسليمه من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر قنوات الإنتربول.

وتبحث السلطات الهندية عن المتهم أوديت خولار بتهمة "التآمر الجنائي والغش والتزوير".

ويتهم بأنه حصل على قروض مصرفية باستخدام وثائق ملكية مزورة. وكشفت التحقيقات أنه حصل على قروض بقيمة 45.5 مليون روبية (حوالي 1.9 مليون درهم) بالتآمر مع آخرين.

تم تحديد موقع خولار في الإمارات العربية المتحدة سابقًا من خلال متابعة مستمرة من مكتب التحقيقات المركزي عبر الإنتربول والمكتب المركزي الوطني في أبوظبي. أُلقي القبض عليه في الإمارات، وبعد ذلك طلب مكتب التحقيقات المركزي من السلطات الإماراتية ترحيله إلى الهند.