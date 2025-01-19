عالم
الإمارات تحذر مواطنيها في "هيوستن" من الطقس البارد وتدعو لتوخي الحذر
حثت البعثة المواطنين على اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات.
بينما أصدرت السلطات المحلية في هيوستن تحذيرا من الطقس البارد قبل بضعة أيام باردة في المدينة، أصدرت الإمارات العربية المتحدة أيضا إشعارا للمواطنين في المنطقة.
ونشرت بعثة الإمارات في هيوستن منشورا على موقع X قالت فيه إنها "تحث مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة على توخي الحذر بسبب الانخفاض الشديد المتوقع في درجات الحرارة وتساقط الثلوج في هيوستن".
وحثت البعثة المواطنين على اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية، وفي حالات الطوارئ يمكن للمواطنين الاتصال على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 أو استخدام خدمة "تواجدي".