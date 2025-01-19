الإمارات تحذر مواطنيها في "هيوستن" من الطقس البارد وتدعو لتوخي الحذر

ونشرت بعثة الإمارات في هيوستن منشورا على موقع X قالت فيه إنها "تحث مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة على توخي الحذر بسبب الانخفاض الشديد المتوقع في درجات الحرارة وتساقط الثلوج في هيوستن".