الإمارات تحتضن أطفال غزة: دعم نفسي يحمي البراءة وهوية تعزز الأمل

يواجه أطفال غزة، سواءً كانوا نازحين حديثًا أو مستقرين منذ فترة طويلة في الإمارات العربية المتحدة، تحدياتٍ جسيمة تؤثر على صحتهم البدنية والنفسية. فهم يعانون من أنواعٍ مختلفة من الصدمات، كفقدان الوالدين، أو فقدان أحد الأطراف، أو المعاناة من أمراض مزمنة، أو الحرمان من التعليم. وهذا يُولّد احتياجاتٍ بدنية ونفسية تتجاوز الاحتياجات الأساسية.
وفقًا لتقرير صادر عن اليونيسف، يُعدّ الأطفال الأكثر تضررًا من الحرب، إذ يحتاج ثلث أطفال غزة إلى دعم نفسيّ متعلق بالصدمات. وقد شهد العديد من أطفال غزة أكثر من أربع حروب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021. وتتراوح تجاربهم بين فقدان أفراد من عائلاتهم أمام أعينهم والحرمان من حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية الصحية، نتيجة تضرر المدارس والمستشفيات.
في أغسطس/آب، نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مهمة إجلاء جديدة، نقلت خلالها 155 جريحًا ومريضًا مع عائلاتهم من غزة. وقدّمت لهم البعثة الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.
الدكتورة هند الرستماني، المستشارة ومؤسسة عيادة أمان للعافية، تحدثت لصحيفة خليج تايمز خلال قمة الطفل العربي، قائلةً: "يجب تلبية احتياجات أطفال غزة، سواءً الجسدية أو النفسية، في بيئة جديدة تُمكّن الطفل من التكيف. فالتحول المفاجئ من بيئة صادمة إلى بيئة آمنة يتطلب تدخلاً وقائياً متزامناً".
أوضحت قائلةً: "أول ما نركز عليه هو مدى تلبية احتياجاتهم الأساسية. هل يشعرون بالأمان؟ الاحتياجات لا تقتصر على الجسد. عانى العديد من الأطفال المتأثرين مباشرةً بالحرب من اضطراب في صحتهم النفسية. الدعم النفسي أساسي؛ فهو يمنح الطفل شعورًا بالرعاية والانتماء."
أكدت الرستماني أن الراحة النفسية هي أساس الصمود. "إذا وُضع الطفل في بيئة آمنة، يشعر بالأمان، لكن أثر الصدمة يبقى. عندها يجب أن نحتضنه ونوفر له ما يحتاجه الآن لبناء قوته الداخلية ومواصلة حياته."
وشددت على أهمية السلامة الجسدية والنفسية: "يتطور الجهاز العصبي للطفل مع الصدمات. فإذا نشأوا في قلق وخوف دائمين، فكيف يمكنهم التركيز على مستقبلهم؟ من الضروري توفير الراحة النفسية لهم وبيئة آمنة تساعدهم على التكيف مع التغيرات المفاجئة".
بالنسبة للأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الإمارات منذ ولادتهم، أشارت إلى أنه "حتى لو لم يُشارك الوالدان كل التفاصيل، فإن الأطفال ما زالوا يسمعون ويستشعرون ويكوّنون فهمهم الخاص للانتماء ومحيطهم. يصبح المنزل أهم مكان للرعاية، حيث يشعر الطفل بالأمان وحرية التعبير عن مشاعره".
وأضافت أن على الأطفال أن يتعلموا أنه لا بأس بالبكاء والغضب والفرح والألم. هذه المشاعر تُعلّمهم كيفية إدارة صراعاتهم الداخلية. إذا قمعناها، فلن يتعلموا كيفية التحكم بمشاعرهم، وهذا يؤثر لاحقًا على شعورهم بالأمان وقدرتهم على التعامل مع الصدمات.
للوالدين دورٌ محوري في تعزيز مرونة الأطفال. وأضافت: "علينا أن نخلق التوازن داخل الطفل ونُعلّمه التعبير عن مشاعره بطرقٍ صحية. لا يوجد حلٌّ سحري، لكن الهدف هو مساعدته على بناء قوته النفسية. وهكذا، تصبح هذه الصدمات فرصًا للتعلم بدلًا من مجرد تجارب مؤلمة".
وأشارت إلى أن دعم الأطفال الفلسطينيين يتطلب مزيجًا من الأمان الجسدي والعاطفي، ومساحات آمنة للتعبير العاطفي، وبيئة مستقرة تحميهم من المزيد من الصدمات وتساعدهم على بناء القدرة على الصمود لمواجهة تحديات الحياة بثقة.
إلى جانب الضغط النفسي الناجم عن الحرب، يواجه الأطفال الفلسطينيون تحديًا آخر يتمثل في الحفاظ على هويتهم وارتباطهم بالأرض والثقافة. ووفقًا لأخصائيتي علم النفس السريري ماريان خلات ودانا بيسار من "خيارات مكان العمل":
الهوية ليست مجرد ما يُدوّن في جواز السفر؛ بل هي ما نأكله في المنزل، واللغة التي نتحدثها، وما نشاهده على التلفاز، والموسيقى التي نستمع إليها. إنها أسلوب حياة.
أوضحوا أن الانتماء يبدأ في سن مبكرة، حتى قبل أن يفهم الأطفال التاريخ والسياسة. "إذا أخبرت طفلًا صغيرًا أنه فلسطيني، فسيفهم أنه فلسطيني، حتى لو لم يكن يعرف بعد معنى فلسطين. لاحقًا، سيتعمق فهمه."
يمكن للوالدين تعزيز هذه الهوية من خلال ممارسات يومية، مثل الاستمتاع بالطعام الفلسطيني، والتحدث باللغة العربية، ومشاركة القصص، والحفاظ على التواصل مع الأقارب في فلسطين. "من المهم للأطفال أن يظلوا على تواصل مع عائلاتهم الممتدة هناك. فهذا يعزز شعورهم بأن الأرض جزء من عائلتهم، وليست مجرد مكان بعيد."
ولكن كيف ينبغي للوالدين التعامل مع الأخبار القاسية والصور المؤلمة التي قد يصادفها الأطفال في وسائل الإعلام أو يسمعونها من أقرانهم؟
ينصح الخبراء بالبدء بسؤال: "ماذا تعرف؟"، إذ قد يكون لدى الأطفال انطباعات خاطئة أو معلومات مغلوطة. عندها، يمكن للوالدين شرح الحقيقة بعبارات بسيطة ومناسبة لأعمارهم دون تعريضهم لتفاصيل دقيقة. "الهدف ليس حجب الطفل تمامًا، بل مساعدته على الفهم بطريقة يفهمها".
في بعض الحالات، قد يؤجل الآباء مثل هذه المحادثات إذا كان الطفل صغيراً جداً؛ ومع ذلك، بمجرد ظهور التغيرات السلوكية، مثل الانسحاب أو فقدان الاهتمام باللعب، فقد حان الوقت لبدء الحوار.
يحذر الخبراء الآباء من التصرف بدافع الخوف أو الشعور بالذنب: "إذا حاول الآباء إخفاء كل شيء، فقد يلتقط الأطفال إشارات متضاربة. من الأفضل الحفاظ على الوضوح المناسب لعمر الطفل، مع تقديم الآباء نموذجًا للتكيف السليم. يتعلم الأطفال من الأفعال أكثر مما يتعلمون من الأقوال".