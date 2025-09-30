الإمارات تحتضن أطفال غزة: دعم نفسي يحمي البراءة وهوية تعزز الأمل

يواجه أطفال غزة، سواءً كانوا نازحين حديثًا أو مستقرين منذ فترة طويلة في الإمارات العربية المتحدة، تحدياتٍ جسيمة تؤثر على صحتهم البدنية والنفسية. فهم يعانون من أنواعٍ مختلفة من الصدمات، كفقدان الوالدين، أو فقدان أحد الأطراف، أو المعاناة من أمراض مزمنة، أو الحرمان من التعليم. وهذا يُولّد احتياجاتٍ بدنية ونفسية تتجاوز الاحتياجات الأساسية.