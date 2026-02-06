الإمارات الوجهة الأولى لحفلات الزفاف الهندية الفاخرة

تتجاوز حفلات الزفاف الهندية بشكل متزايد الأماكن المحلية، مع تعزيز الإمارات لمكانتها كواحدة من الوجهات المفضلة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن Policybazaar.

تستند الدراسة إلى بيانات تأمين السفر التي تغطي الفترة من 2023 إلى 2025، وتظهر تزايد عدد العائلات التي تسافر إلى الخارج لإقامة مراسم الزواج.

سجلت حفلات الزفاف في الوجهات نمواً ثابتاً، وتواصل الإمارات جذب العائلات بفضل أماكنها الفاخرة واتصالها الدولي، بينما تكتسب فيتنام وسريلانكا شعبية كبدائل فعالة من حيث التكلفة نسبياً، حسبما أشار التقرير.

تشهد الوجهات الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان طلباً من مجموعات الزفاف الأصغر ذات الإنفاق الفردي الأعلى، بينما تظل عُمان وجزر المالديف شائعة لحفلات العائلات المقربة.

في غضون ذلك، تظل تايلاند الموقع الأكثر تفضيلاً نظراً لقربها وسهولة الحصول على التأشيرة والبنية التحتية الراسخة لحفلات الزفاف التي تلبي احتياجات الاحتفالات الهندية، حسبما أشارت Policybazaar، مضيفة: "أصبحت حفلات الزفاف الدولية سمة منتظمة لأنماط السفر الهندية بدلاً من كونها استثناءً موسمياً."

مواعيد الزفاف

كما أبرزت البيانات أن الطلب على تأمين السفر المتعلق بالزفاف يتبع تقويم الزواج في الهند بشكل أوثق من مواسم العطلات المعتادة.

"لوحظت الزيادة الأكبر خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، حيث ارتفعت المشتريات بنسبة 30 بالمائة من 2023 إلى 2024، تلتها زيادة بنسبة 8 بالمائة من 2024 إلى 2025. وسجلت زيادات موسمية مماثلة خلال فترات الزفاف في يناير-مارس ويوليو-أغسطس،" أوضحت Policybazaar.

ربطاً بين الإقبال على تأمين السفر وحفلات الزفاف في الوجهات، أضافت Policybazaar: "لا يزال سفر الزفاف يشمل أجيالاً متعددة. شكل المشترون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً 40 بالمائة من وثائق التأمين، يليهم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عاماً بنسبة 35 بالمائة.

شكل المسافرون الكبار فوق 60 عاماً 25 بالمائة من المشترين، مما ساهم في زيادة الطلب على التغطية الطبية وتغطية الأمراض الموجودة مسبقاً."