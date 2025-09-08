الإمارات: إمكانية التواصل المباشر للمقيمين الباكستانيين مع المحكمة العليا بشأن القضايا القانونية

وجاء في بيان صحفي أن الخلية "مصممة لتكون بمثابة نقطة اتصال مخصصة، وتوفر الدعم والتسهيلات اللازمة للمتقاضين في الخارج ضمن المعايير الواسعة لولايتها".

من أجل تسهيل الوصول، يمكن الوصول إلى OLFC من خلال رقم WhatsApp المخصص (+92 326 4442444، الرسائل فقط)، وكذلك من خلال بوابة إلكترونية متاحة على الموقع الرسمي للمحكمة العليا في باكستان.