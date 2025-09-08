الإمارات: إمكانية التواصل المباشر للمقيمين الباكستانيين مع المحكمة العليا بشأن القضايا القانونية

أنشأت المحكمة العليا الباكستانية خلية خاصة لأبناء البلاد المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ودول أخرى للتعامل مع الدعاوى القضائية، مما يسمح للباكستانيين في الخارج بالاتصال مباشرة بالمحكمة العليا في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
أمر القاضي يحيى أفريدي، رئيس المحكمة العليا الباكستانية، بإنشاء وحدة تسهيل إجراءات التقاضي في الخارج على الفور لحل الصعوبات التي يواجهها الباكستانيون المقيمون في الخارج لتزويدهم بإمكانية الوصول إلى العدالة في الوقت المناسب وبشكل مريح.
يقع مركز العمليات الميدانية في المقر الرئيسي للمحكمة العليا في باكستان، وسيتم إدارته من قبل ضابط الأركان الرئيسي (PSO) لرئيس قضاة باكستان.
وجاء في بيان صحفي أن الخلية "مصممة لتكون بمثابة نقطة اتصال مخصصة، وتوفر الدعم والتسهيلات اللازمة للمتقاضين في الخارج ضمن المعايير الواسعة لولايتها".
من أجل تسهيل الوصول، يمكن الوصول إلى OLFC من خلال رقم WhatsApp المخصص (+92 326 4442444، الرسائل فقط)، وكذلك من خلال بوابة إلكترونية متاحة على الموقع الرسمي للمحكمة العليا في باكستان.
إن هذه المنشأة مخصصة فقط للمسائل المتعلقة بالمحكمة العليا ولا تمتد إلى القضايا التي تندرج ضمن الاختصاص الحصري للمحاكم الأخرى.
يواجه الباكستانيون في الخارج تحديات خطيرة عندما يتعلق الأمر بالقضايا القانونية، وخاصة تلك المتعلقة بملكية العقارات، وستوفر هذه الخلية الجديدة الإغاثة التي يحتاجون إليها بشدة.
حاليًا، يعيش ويعمل أكثر من 1.7 مليون باكستاني في الإمارات العربية المتحدة، و4.7 مليون في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعيش ويعمل حوالي 10 ملايين باكستاني في أنحاء العالم.
مع مراعاة القانون والقواعد، فإن OLFC سوف:
تسهيل تقديم الالتماسات والطلبات والشكاوى عبر الوسائل الرقمية
تسهيل معالجة طلبات جلسة الاستماع المبكرة أمام المحكمة العليا في باكستان
توفير تحديثات الحالة وتسهيل توفير نسخ مصدقة من الطلبات إلكترونيًا
الاحتفاظ بسجل رقمي لجميع المسائل التي تمت معالجتها، مع النتائج، وتقديم تقارير دورية إلى رئيس المحكمة العليا في باكستان
ستتولى محكمة الاستئناف العليا الباكستانية (OLFC) تحديدًا القضايا العالقة للمتقاضين الأجانب الخاضعين للاختصاص الاستئنافي للمحكمة العليا الباكستانية. ولن تنظر المحكمة، بأي شكل من الأشكال، في مسائل تتعلق بمحاكم أخرى، وفقًا للبيان.