الإمارات أمام الأمم المتحدة: المجتمع الدولي يرفض الهجمات الإيرانية ويؤكد سيادتنا

قدم سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إحاطة أمام الهيئة الدولية اليوم حول الهجمات التي تعرضت لها الدولة منذ بدء النزاع الإقليمي في 28 فبراير 2026.
أعرب أبوشهاب أيضاً عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، التي استُهدفت هي الأخرى بهجمات إيران "المستمرة وغير القانونية وغير المبررة". وخلال كلمته التي ركزت على الهجمات الإيرانية ضد الإمارات، أشاد المندوب بصمود وثبات سكان دولة الإمارات في مواجهة هذه الضربات.
وقال: "لقد سعت إيران إلى نشر الرعب بين أفراد مجتمعنا، لكن شعبنا تحدى ذلك، وتحمل الهجمات بصمود ووحدة لافتين"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإمارات لم تكن تريد هذا الصراع، وأوضح أن الدولة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في مهاجمة إيران.
شاهد الإحاطة الكاملة للسفير أبوشنب هنا:
وفي بيان لاحق، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، الذي يدين بأشد العبارات الهجمات غير المبررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها إيران ضد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن، ويطالب إيران بوقف هذه الهجمات فوراً.
وجاء في البيان: "إن اعتماد هذا القرار يأتي في أعقاب عدة رسائل قدمت نيابة عن دول مجلس التعاون ودولة الإمارات إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. لقد فصلت تلك الرسائل حجم وتأثير الهجمات الإيرانية على الإمارات والمنطقة ككل، ودعت إلى تحرك عاجل وحاسم من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن. إن إيران مسؤولة عن كافة الأضرار والإصابات التي لحقت بالدول المتضررة نتيجة لهجماتها المسلحة غير القانونية".
وقال أبو شهاب: "إن اعتماد هذا القرار، الذي شاركت في رعايته 135 دولة، يرسل رسالة واضحة وموحدة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الهجمات على سيادتنا أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية."
وفي غضون ذلك، جددت دولة الإمارات تأكيد حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً لما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما يتسق مع القانون الدولي، للدفاع عن أراضيها وشعبها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.