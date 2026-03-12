الإمارات أمام الأمم المتحدة: المجتمع الدولي يرفض الهجمات الإيرانية ويؤكد سيادتنا

وجاء في البيان: "إن اعتماد هذا القرار يأتي في أعقاب عدة رسائل قدمت نيابة عن دول مجلس التعاون ودولة الإمارات إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. لقد فصلت تلك الرسائل حجم وتأثير الهجمات الإيرانية على الإمارات والمنطقة ككل، ودعت إلى تحرك عاجل وحاسم من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن. إن إيران مسؤولة عن كافة الأضرار والإصابات التي لحقت بالدول المتضررة نتيجة لهجماتها المسلحة غير القانونية".

وقال أبو شهاب: "إن اعتماد هذا القرار، الذي شاركت في رعايته 135 دولة، يرسل رسالة واضحة وموحدة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الهجمات على سيادتنا أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية."