الإعلان عن المتنافسات الإقليميات في ملكة جمال الكون 2025

تعتز نادين، البالغة من العمر 27 عامًا، بتراثها وتدعو إلى تمكين المرأة الفلسطينية، نادين، التي نشأت بين فلسطين والولايات المتحدة وكندا، تتخذ حاليًا من دبي ورام الله في الضفة الغربية مقراً لها، وفقًا لتقارير إعلامية.