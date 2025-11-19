الإعلان عن المتنافسات الإقليميات في ملكة جمال الكون 2025

بعيدًا عن الدراما التي تلقي بظلالها على مسابقة ملكة جمال الكون 2025 القادمة، تستعد مسابقات الجمال من جميع أنحاء العالم لتقديم أفضل ما لديها في ليلة تمزج بين الفخر الوطني والجوهر الحقيقي للجمال وقوة المرأة.
من طالبة أزياء إماراتية شابة إلى أول تمثيل لفلسطين، ستسلط الأضواء بالتأكيد على النساء اللاتي يحملن ألقاب ملكة جمال الكون في المنطقة.
ستقام نهائيات ملكة جمال الكون 2025 في تايلاند يوم الجمعة، 21 نوفمبر، حيث ستتنافس أكثر من 120 امرأة من جميع أنحاء العالم للتتويج بلقب ملكة جمال الكون في مسابقة تعتبر واحدة من "الأربعة الكبار" في مسابقات الجمال العالمية.
إليكم نظرة على الشابات اللواتي تم اختيارهن بعناية لتمثيل بعض الدول في المنطقة:
مريم محمد صنعت مريم محمد، طالبة الأزياء البالغة من العمر 26 عامًا، التاريخ بكونها أول امرأة إماراتية تصعد إلى مسرح ملكة جمال الكون 2025 بعد اختيارها من بين مئات المتقدمات بعد عملية اختيار صارمة.
حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة سيدني وتدرس حاليًا تصميم الأزياء في إسمود دبي (ESMOD Dubai)، تجمع مريم بين الأوساط الأكاديمية والفن والدفاع عن القضايا. تتمثل مهمتها في مكافحة الفقر وتمكين المرأة وتعزيز مجتمعات المحبة والسلام.
قامت بتصميم أزياء مستدامة، وشاركت في مبادرات خيرية مثل مبادرة رمضان أمان ومبادرة العائلة المانحة، ومثلت الإمارات في برامج دولية لريادة الأعمال النسائية. مريم محمد. ملكة جمال الكون الإمارات
لأول مرة هذا العام، سيتم تمثيل فلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون وتم اختيار نادين أيوب لهذا الشرف.
تعتز نادين، البالغة من العمر 27 عامًا، بتراثها وتدعو إلى تمكين المرأة الفلسطينية، نادين، التي نشأت بين فلسطين والولايات المتحدة وكندا، تتخذ حاليًا من دبي ورام الله في الضفة الغربية مقراً لها، وفقًا لتقارير إعلامية.
نُقل عنها قولها: "أنا لا تُعرّفني معاناتي. أنا تُعرّفني شجاعتي وأحلامي وتصميمي على بناء مستقبل لشعبي".
سابرين إريان هي عارضة أزياء محترفة تبلغ من العمر ٢٣ عامًا وتعرف أيضًا باسم سابرينا إريان غور، وفقًا لـ CV ستاردوم. وهي نصف مولدوفية.
في نوفمبر ٢٠٢٤، سافرت سابرينا إلى كوالالمبور، ماليزيا. يبلغ طولها ٥'٨". وقد اعتُبر فوزها بلقب ملكة جمال الكون مصر بيانًا قويًا عن الشمولية والمرونة وتمثيل أصوات الأقليات في الشرق الأوسط.
عندما سُئلت خلال إحدى المقابلات عن القيم الأساسية التي ستبرزها لتصبح ملكة جمال الكون، كانت إجابة سابرينا "الاحترام" و"المساواة" لجميع النساء، في جميع البلدان.
مهندسة، مدافعة
جيرين أرسلان هي عارضة أزياء تبلغ من العمر ٢٦ عامًا، وراقصة، ومتحدثة متعددة اللغات، ومتدربة في الترجمة، ومبدعة في وسائل التواصل الاجتماعي وُلدت في إسطنبول.
تدافع ضد التنمر الإلكتروني وتأمل في مساعدة مجتمعها من خلال الإبداع والفخر الثقافي.
سارة أبو جودة طالبة تمويل في الجامعة الأمريكية في بيروت.