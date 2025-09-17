الإعدام بانتظاره.. توجيه تهمة القتل لـ "تايلر روبنسون" في قضية اغتيال "كيرك"

أعلن مدعون عامون في ولاية يوتا الأمريكية يوم الثلاثاء عن توجيه تهمة القتل رسمياً إلى تايلر روبنسون، المشتبه به في اغتيال الناشط السياسي المحافظ الأمريكي البارز، تشارلي كيرك.

كما وُجهت إلى المتهم في اغتيال تشارلي كيرك تهماً أخرى، تشمل إطلاق النار من سلاح ناري، وعرقلة سير العدالة، والتأثير على الشهود، وارتكاب جريمة عنف بحضور أطفال.

وكان كيرك، الحليف المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤسس مجموعة الشباب السياسي المحافظ المؤثرة "تيرنينغ بوينت يو إس إيه" (Turning Point USA)، قد قُتل بالرصاص الأسبوع الماضي خلال فعالية خطابية في حرم جامعي بولاية يوتا.

وقالت السلطات إن روبنسون (22 عاماً) استخدم بندقية لإطلاق رصاصة واحدة على رقبة كيرك من سطح أحد المباني. وقد تم القبض عليه بعد عملية مطاردة استمرت 33 ساعة.

وقال المدعي العام لمقاطعة يوتا، جيف غراي، في مؤتمر صحفي: "بعد مراجعة الأدلة التي جمعتها أجهزة إنفاذ القانون حتى الآن، أقوم بتوجيه التهم إلى تايلر جيمس روبنسون، البالغ من العمر 22 عاماً، بالجرائم التالية: التهمة الأولى، القتل العمد، وهي جريمة تستوجب عقوبة الإعدام، لإقدامه عمداً أو عن علم على التسبب في وفاة تشارلي كيرك في ظروف خلقت خطراً كبيراً على حياة الآخرين".

وأضاف غراي أنه سيتم توجيه ست تهم أخرى، بما في ذلك عرقلة سير العدالة والتأثير على الشهود، لادعاء أنه أمر رفيقه في السكن بالالتزام الصمت.

واختتم غراي حديثه بالقول: "أنا بصدد تقديم إشعار رسمي بنيتي السعي لتطبيق عقوبة الإعدام... لم أتخذ هذا القرار بسهولة، وهو قرار اتخذته بشكل مستقل بصفتي مدعي عام المقاطعة، بناءً فقط على الأدلة المتاحة وظروف وطبيعة الجريمة".