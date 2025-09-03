الإتحاد الأوروبي يفرض حظرًا على مادة مثيرة للجدل في طلاء الأظافر "الجِل"

حظر الاتحاد الأوروبي مادة كيميائية شائعة الاستخدام في طلاء الأظافر "الجل" تُعرف باسم TPO (تراي ميثيل بنزويل ثنائي فينيل فوسفين أوكسيد).
يُفضَّل طلاء الأظافر الجل على الطلاء العادي لدى البعض لأنه يتميز بلمعانه المميز ودوامه لفترة أطول دون أن يتقشر. يُطبَّق الطلاء على طبقات ويتم تجفيفه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية. في الواقع، تُعد مادة TPO هي المكوّن الأساسي الذي يسمح للطلاء بالجفاف بسرعة، كما أنها تضفي على الطلاء اللمعان الذي يجعله يحظى بشعبية كبيرة.
وقد تبيّن أن مادة TPO تُسبب أضرارًا بالخصوبة عند تناولها لفترة طويلة في التجارب على الحيوانات. وبما أنه لا توجد أدلة واضحة على آثار ضارة من التجارب على البشر، فإن الخبراء يعتبرون الحظر إجراءً احترازيًا في المقام الأول.
وفقًا لهيئة تنظيم المنتجات الصحية (HPRA)، لم يعد مسموحًا لمالكي صالونات التجميل باستخدام طلاء الأظافر الذي يحتوي على مادة TPO ابتداءً من 1 سبتمبر، ويجب عليهم التخلص بشكل آمن من أي مخزون قائم، كما يتوجب عليهم التأكد من أن أي شحنات مستقبلية من الطلاء خالية من هذه المادة المحظورة.
كما يُلزم القرار الشركات المصنعة بإعادة صياغة منتجات طلاء الأظافر الجل بحيث تكون خالية من مادة TPO.
وفي المقابل، لا يزال استخدام هذه المادة الكيميائية مسموحًا قانونيًا في الولايات المتحدة. وقد سبق أن سُجلت حالات مماثلة مع بعض الإضافات الغذائية والمواد الكيميائية التي جرى حظرها في الاتحاد الأوروبي بينما بقيت متداولة في الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشرته صحيفة ذا إندبندنت.