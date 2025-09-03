الإتحاد الأوروبي يفرض حظرًا على مادة مثيرة للجدل في طلاء الأظافر "الجِل"

وفقًا لهيئة تنظيم المنتجات الصحية (HPRA)، لم يعد مسموحًا لمالكي صالونات التجميل باستخدام طلاء الأظافر الذي يحتوي على مادة TPO ابتداءً من 1 سبتمبر، ويجب عليهم التخلص بشكل آمن من أي مخزون قائم، كما يتوجب عليهم التأكد من أن أي شحنات مستقبلية من الطلاء خالية من هذه المادة المحظورة.