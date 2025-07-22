"الأونروا": موظفون وأطباء يفقدون وعيهم جوعاً في غزة

قال رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، إن موظفيها والأطباء والعاملين في المجال الإنساني يغمى عليهم أثناء تأدية عملهم بسبب الجوع والإرهاق.
وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في بيانٍ شاركه المتحدث باسمه في مؤتمر صحفي بجنيف: "إن مقدمي الرعاية، بمن فيهم زملاؤنا في الأونروا في غزة، بحاجةٍ إلى الرعاية الآن. فالأطباء والممرضون والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، ومن بينهم موظفو الأونروا، يعانون من الجوع. ويعاني الكثيرون منهم الآن من الإغماء بسبب الجوع والإرهاق أثناء أداء واجباتهم".
ومؤخرا، أصدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحذيرا خطيرا، اتهمت فيه السلطات الإسرائيلية بتجويع المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر عمداً ــ بما في ذلك مليون طفل.
استحوذت صورٌ مأساوية لأطفالٍ جائعين يحملون أوانٍ فارغةً في انتظار المساعدات الغذائية على اهتمامٍ عالمي، وأثارت غضبًا وحزنًا. وتُدقّ المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية ناقوس الخطر يوميًا من تفاقم أزمة المجاعة وشيكة الحدوث.
وفي تقرير صدر مؤخرا، قالت الأونروا إن واحدا من كل 10 أطفال تم فحصهم في العيادات التي تديرها الوكالة في غزة منذ عام 2024 يعاني من سوء التغذية.
[مع مدخلات رويترز]