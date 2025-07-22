"الأونروا": موظفون وأطباء يفقدون وعيهم جوعاً في غزة

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في بيانٍ شاركه المتحدث باسمه في مؤتمر صحفي بجنيف: "إن مقدمي الرعاية، بمن فيهم زملاؤنا في الأونروا في غزة، بحاجةٍ إلى الرعاية الآن. فالأطباء والممرضون والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، ومن بينهم موظفو الأونروا، يعانون من الجوع. ويعاني الكثيرون منهم الآن من الإغماء بسبب الجوع والإرهاق أثناء أداء واجباتهم".