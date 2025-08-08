عالم

الأمن السعودي يحبط تهريب 400 ألف حبة كبتاجون داخل صوف الأغنام

تقوم سلطات المملكةة بحملات واسعة النطاق لضبط المخدرات لمنع دخولها البلاد وتداولها في المجتمع
تم إيقاف شاحنة تحمل ما يبدو أنه عدد من الأغنام في ميناء الحديثة في المملكة العربية السعودية، عندما لاحظ المسؤولون وجود شيء غير طبيعي.

تمكنت الجهات المختصة في هيئة الزكاة والدخل والجمارك من إحباط محاولة تهريب مركبة بعد اجتيازها لأجهزة الكشف والتفتيش اليدوي.

تم ضبط 406 ألف و395 حبة مخدرة من نوع "الأمفيتامين" المعروف باسم "كبتاجون" مخبأة داخل "صوف أغنام" مزيف.

تمكنت الجهات المختصة من ضبط المواد المخدرة، واعتقال ثلاثة أشخاص متلقين لها داخل المملكة.

وتم تنفيذ عمليات الاعتقال من قبل إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وتقوم السلطات السعودية في كثير من الأحيان بتنفيذ حملات واسعة النطاق لضبط المخدرات لمنع دخولها إلى البلاد وتداولها في المجتمع، وخاصة بين أوساط الشباب.

وفي الشهر الماضي، ألقت المملكة القبض على ثمانية أشخاص لمحاولتهم تهريب 300 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل أجزاء مركبة، عبر ميناء جدة الإسلامي.

عُمان: القبض على شخصين بتهمة تهريب 15 كيلوغراماً من المخدرات عبر شركة شحن دبي: الحكم على رجل بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف درهم لتهريبه 15 كيلوغراماً من المخدرات من الولايات المتحدة وأوروبا
