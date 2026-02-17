السعودية تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان

تمنح ساعات العمل المخفضة هذه المقيمين مزيدًا من الوقت مع العائلة والأصدقاء، وللصلاة والتأمل. على الرغم من أن الموظفين لديهم ساعتان أقل لإكمال عملهم، يقول خبراء الموارد البشرية إن رمضان يعمل كإعادة ضبط، مما يجعل العمال أكثر تعمدًا في تنظيم يومهم. وبينما يمكن أن تكون الأيام القليلة الأولى مرهقة، فإن ساعات العمل المخفضة يمكن أن تجعل الموظفين يعملون بكفاءة أكبر، وبشكل متعمد، وبنية أكبر، حسبما قال قادة الموارد البشرية.