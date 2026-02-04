الأخوة الإنسانية في الميدان.. دروس من ركام غزة إلى قاعات أبوظبي

مع تزايد الصراعات والصدمات المناخية والأزمات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، يقول القادة الإنسانيون إن العمل على الأرض يتحرك بشكل أسرع من الأنظمة العالمية المصممة لحماية الفئات الضعيفة، وفقًا للمتحدثين في حلقة نقاش رفيعة المستوى عقدت على هامش جائزة زايد للأخوة الإنسانية.

جمعت الجلسة، "الاستجابة الإنسانية في العمل: القيادة بالشجاعة والرحمة والنزاهة"، رؤساء دول سابقين ومسؤولين أمميين وممارسين إنسانيين قبل يوم واحد من حفل توزيع الجوائز في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

في إطار التفكير في الدروس المستفادة من الأزمات العالمية الأخيرة، قالت الدكتورة غادة والي، المديرة العامة/المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا/مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن جائحة كوفيد-19 كشفت عن هشاشة عميقة وعدم مساواة في الاستعداد العالمي.

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

“عندما ننتقل من أزمة إلى أخرى — سواء كانت تغير المناخ، أو حرب، أو أزمة اقتصادية، أو جائحة — علمتنا كوفيد أنه لا أحد بأمان حتى نكون جميعًا بأمان،” قالت، مضيفة أن المؤسسات يجب أن تبني القدرات خلال أوقات السلم للاستجابة بفعالية عند وقوع الأزمات.

'الجوع لا ينتظر': استجابة غزة

قال المتحدثون إن العمل الملموس غالبًا ما يبدأ بعيدًا عن قاعات المؤتمرات الدولية. وصف خافيير غارسيا، الرئيس التنفيذي لمطبخ العالم المركزي (WCK) وأحد المكرمين بجائزة زايد لعام 2025، كيف تستجيب المنظمة في غزة من خلال العمل مباشرة مع المجتمعات المحلية على الرغم من الحرب المستمرة.

“في الوقت الحالي، نقوم بطهي مليون وجبة ساخنة يوميًا،” قال غارسيا. “إنهم يبنون مطابخ من الركام… دون أن نتمكن من إرسال أي مواد بناء.” وقال إن المجتمعات تولت القيادة — اللحام والسباكة والخبز والبناء — لإنشاء مطابخ قادرة على إنتاج ما يصل إلى 200 ألف وجبة يوميًا، مؤكدًا أن “الجوع لا ينتظر”.

“نحن نأتي مستعدين للاستماع،” قال. “الحل لجميع المشاكل التي نحاول حلها موجود هناك.” كان مطبخ العالم المركزي من بين الحاصلين على جائزة زايد العام الماضي، تقديرًا لجهوده في الإغاثة الغذائية سريعة الاستجابة في مناطق النزاع والكوارث.

المؤسسات العالمية ‘تفتقر إلى الشجاعة الأخلاقية’

بينما أشاد المتحدثون بالجهود الإنسانية، كانوا صريحين في تقييمهم للحوكمة العالمية. انتقد خوسيه راموس هورتا، رئيس تيمور الشرقية والحائز على جائزة نوبل للسلام، ما وصفه بفشل البنية الأمنية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

قال: “لا يوجد نقص في المبادئ، ولا نقص في الآليات الدولية،” مشيرًا إلى ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية. “ما انهار هو الالتزام الأخلاقي والمبدئي للمجتمع الدولي.”

على مستوى المجتمع، شدد راموس هورتا على أهمية الاستماع. قال: “الحوار لا يعني الخطب. الحوار يعني أن تستمع، تستمع، وتستمع،” محذرًا من أن استبعاد المجموعات العرقية أو الدينية يؤدي في النهاية إلى الاستياء والصراع. وأضاف: “لقد سئمت وتعبت من الاستماع إلى إعلانات المبادئ،” وتابع: “هناك نقص في الشجاعة الأخلاقية لاتخاذ إجراءات لمنع الصراع.”

قالت الدكتورة والي إن تآكل سيادة القانون عالميًا ساهم في تصاعد العنف وعدم الاستقرار. وقالت: “إذا لم تكن لديك سيادة القانون، فسيكون الأمر يتعلق بالأقوياء ومن يملكون السلطة،” محذرة من أن المعايير المزدوجة شجعت على المزيد من الانتهاكات.

بدلاً من انتظار إصلاح الأنظمة العالمية، حثت على زيادة الاستثمار في المجتمعات المرنة، المبنية على التعليم والصحة والرفاهية العقلية والحماية الاجتماعية والاندماج. وقالت: “نحن بحاجة إلى الاستثمار في الأطفال والمجتمعات لخلق المرونة — مرونة الأفراد، ومرونة المجتمعات، والمرونة على المستويات الإقليمية والعالمية.”

الأطفال أولاً

قال المدافع عن حقوق الطفل كايلاش ساتيارثي، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2014 وعضو لجنة تحكيم جائزة زايد، إن حماية الأطفال يجب أن تكون الأولوية القصوى في سياسات العالم.

قال: “استثمروا في الأطفال. أعطوا الأولوية للأطفال في صنع السياسات والقرارات السياسية وتخصيص الميزانيات،” واصفًا ذلك بأنه “رؤية مستقبلية.” وسلط ساتيارثي الضوء على حجم عدم المساواة العالمية، مشيرًا إلى أن “أقل من 10 أيام من الإنفاق العسكري العالمي يمكن أن تضمن التعليم لجميع الأطفال.”

قال: “هذا هو الوقت لكسر الجمود والتقاعس،” وأضاف: “دعونا نعمم التعاطف على مستوى العالم.”

في ختام النقاش، سلط المتحدثون الضوء على الثقة كأساس للعمل الإنساني الفعال. أشارت الدكتورة والي إلى أمثلة في المساعدات الصحية والغذائية حيث مكنت المصداقية والشفافية والمساواة في الوصول المنظمات من حشد التمويل من الأفراد والقطاع الخاص والحكومات. وقالت: “تصبح الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهل بسبب الثقة والمصداقية.”

على الرغم من الانتقادات الحادة للأنظمة العالمية، أبدى غارسيا تفاؤلاً حذرًا. قال: “العالم ليس في حالة سيئة كما نعتقد،” وأضاف: “يمكن حل التعقيد بالبساطة — إذا تركت مجالًا للمجتمعات لتكون جزءًا من الحل.”