اقتصاد الخليج..التنسيق المالي والنقدي حائط صد أمام الأزمات العالمية

ومع ذلك، أضاف آل ثاني أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست بمنأى عن الاضطرابات الاقتصادية، حيث قال: "هناك أزمات خارجية، اقتصادية وجيوسياسية، وأيضاً تحولات عالمية في التجارة وسلاسل التوريد وغيرها"، موضحاً أن أسعار الصرف الثابتة سمحت لدول المجلس بتحمل تداعيات هذه الصدمات.