اعتقال متحرش بمضيفة طائرة على رحلة دبي-حيدر آباد

اعتقلت شرطة حيدر آباد متخصصاً في البرمجيات بتهمة إساءة التصرف مع إحدى أفراد طاقم الطائرة خلال رحلة من دبي إلى حيدر آباد يوم الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء بي تي آي.
وفقاً لما ذكره مفتش شرطة مطار آر جي آي كانكاياه ساماباثي، فإن المتهم، وهو من مواليد كيرالا في الثلاثينيات من عمره، قام بلمس مضيفة الطيران بطريقة غير لائقة أثناء تقديمها الخدمة للركاب. كما لاحظ طاقم الطائرة أن الراكب بدا تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
قالت الشرطة إن الحادث الذي وقع يوم الجمعة 28 نوفمبر تم إبلاغ القبطان وطاقم الأرض به بعد هبوط الطائرة. وبعد الهبوط، ادعى الراكب أنه فقد جواز سفره. وأثناء البحث، اكتشف موظفو شركة الطيران ورقة تحتوي على عبارات فاحشة ومسيئة موجهة إلى الطاقم.
استناداً إلى الشكوى، تم تسجيل قضية بموجب المادتين 74 (الاعتداء أو استخدام القوة الجنائية ضد امرأة بقصد المساس بعفتها) و75 (التحرش الجنسي) من قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا، إلى جانب أحكام أخرى ذات صلة. وتم عرض المتهم أمام محكمة محلية وأُودع الحبس القضائي.