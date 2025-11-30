اعتقال متحرش بمضيفة طائرة على رحلة دبي-حيدر آباد

وفقاً لما ذكره مفتش شرطة مطار آر جي آي كانكاياه ساماباثي، فإن المتهم، وهو من مواليد كيرالا في الثلاثينيات من عمره، قام بلمس مضيفة الطيران بطريقة غير لائقة أثناء تقديمها الخدمة للركاب. كما لاحظ طاقم الطائرة أن الراكب بدا تحت تأثير الكحول أو المخدرات.