اعتقال شقيق الملك تشارلز للاشتباه في تورطـه بقضية "إبستين"

ألقت الشرطة البريطانية القبض على "أندرو ماونتباتن-ويندسور"، الشقيق الأصغر للملك تشارلز، للاشتباه بسوء سلوكه في منصب عام بسبب صلاته بـ"جيفري إبستين".

وفي وقت سابق، ذكرت الصحف أن 6 سيارات شرطة غير مميزة وحوالي ثمانية ضباط بملابس مدنية وصلوا إلى مزرعة وود في ملكية ساندرينغهام بشرق إنجلترا في وقت سابق يوم الخميس.

وقالت شرطة وادي التايمز في وقت سابق من هذا الشهر إن الضباط كانوا ينظرون في مزاعم بأن ماونتباتن-ويندسور قد مرر وثائق حكومية سرية إلى مرتكب الجرائم الجنسية الراحل، وفقًا لملفات صدرت مؤخرًا عن الحكومة الأمريكية.

ماونتباتن-ويندسور، الابن الثاني للملكة إليزابيث الراحلة، نفى دائمًا ارتكاب أي مخالفات تتعلق بإبستين، وقال إنه يأسف لصداقتهما لكنه لم يرد على طلبات التعليق منذ أحدث إصدار للوثائق.

لم يكن لدى شرطة وادي التايمز تعليق فوري.