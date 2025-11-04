عالم

اعتقال تسعة في سلطنة عمان لمحاولتهم سرقة أدوات استخراج الغاز﻿

المتهمون جميعهم من جنسيات آسيوية ومتورطون في محاولة السرقة داخل منطقة امتياز للنفط
ميهير دانجال
تاريخ النشر

تم اعتقال تسعة أشخاص في سلطنة عمان بسبب محاولتهم سرقة معدات وأدوات استخراج الغاز من مكان عملهم.

المتهمون جميعهم من جنسيات آسيوية، كانوا يحاولون السرقة من مكان عمل الشركة داخل منطقة امتياز للنفط.

تم القبض عليهم من قبل إدارة شرطة أمن منشآت النفط والغاز، وهم الآن يواجهون إجراءات قانونية.

ألقت الشرطة السلطانية العمانية القبض مؤخرا على خمسة أعضاء من عصابة مخدرات دولية في عملية كبيرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات في الدولة الخليجية.

ويُشتبه في أن الأشخاص الخمسة، وهم جميعاً من جنسية آسيوية، أعضاء في عصابة دولية متورطة في تهريب المخدرات إلى داخل السلطنة، وإعدادها لإعادة تهريبها إلى دول أخرى، والاتجار بجزء منها داخل البلاد.

وفي مقطع فيديو مدته دقيقتان و56 ثانية، أظهرت شرطة عُمان كيفية تنفيذ المداهمات التي نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للقبض على المشتبه بهم.

بالفيديو.. شرطة عُمان تلقي القبض على 5 أعضاء من عصابة دولية لتهريب المخدرات في عملية كبيرة عُمان: القبض على رجل حاول نقل أكثر من 24 كيلوجرامًا من المخدرات في حافلة ركاب

