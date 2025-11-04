اعتقال تسعة في سلطنة عمان لمحاولتهم سرقة أدوات استخراج الغاز﻿

ويُشتبه في أن الأشخاص الخمسة، وهم جميعاً من جنسية آسيوية، أعضاء في عصابة دولية متورطة في تهريب المخدرات إلى داخل السلطنة، وإعدادها لإعادة تهريبها إلى دول أخرى، والاتجار بجزء منها داخل البلاد.