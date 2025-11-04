اعتقال تسعة في سلطنة عمان لمحاولتهم سرقة أدوات استخراج الغاز﻿

تم اعتقال تسعة أشخاص في سلطنة عمان بسبب محاولتهم سرقة معدات وأدوات استخراج الغاز من مكان عملهم.
المتهمون جميعهم من جنسيات آسيوية، كانوا يحاولون السرقة من مكان عمل الشركة داخل منطقة امتياز للنفط.
تم القبض عليهم من قبل إدارة شرطة أمن منشآت النفط والغاز، وهم الآن يواجهون إجراءات قانونية.
ألقت الشرطة السلطانية العمانية القبض مؤخرا على خمسة أعضاء من عصابة مخدرات دولية في عملية كبيرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات في الدولة الخليجية.
ويُشتبه في أن الأشخاص الخمسة، وهم جميعاً من جنسية آسيوية، أعضاء في عصابة دولية متورطة في تهريب المخدرات إلى داخل السلطنة، وإعدادها لإعادة تهريبها إلى دول أخرى، والاتجار بجزء منها داخل البلاد.
وفي مقطع فيديو مدته دقيقتان و56 ثانية، أظهرت شرطة عُمان كيفية تنفيذ المداهمات التي نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للقبض على المشتبه بهم.