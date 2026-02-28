استهداف مركز خدمات الأسطول الأمريكي الخامس بهجوم صاروخي في البحرين

أعلنت البحرين يوم السبت أن مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأمريكي في الدولة الخليجية قد استُهدف بهجوم صاروخي، وسط ضربات إسرائيلية وأمريكية على إيران وهجمات انتقامية من قبل الجمهورية الإسلامية.
حث مركز الاتصال الوطني البحريني الجمهور على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
دعت وزارة الداخلية البحرينية السكان إلى تجهيز غرفة يسهل الوصول إليها في منازلهم لتكون مأوى في حالات الطوارئ، مضيفةً أنه يجب أن تحتوي على مساحة كافية لتخزين الاحتياجات الأساسية لاستخدامها عند الضرورة.
كما نُصح الجمهور بالبحث عن المعلومات عبر القنوات الرسمية فقط. وفي بيان لاحق، ذكرت الوزارة أن الوضع في المملكة تحت السيطرة، مشددةً على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين للحفاظ على الأمن والنظام العام.
كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها اعترضت بنجاح صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الدولة، وأن شخصاً آسيوياً واحداً قد لقى حتفه نتيجة لذلك.