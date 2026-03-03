عالم

استهداف السفارة الأمريكية في الرياض بطائرتين مسيرتين

البعثة الدبلوماسية تعلق خدماتها وتدعو الرعايا الأمريكيين في المملكة للالتزام بإجراءات السلامة والاحتماء في المواقع.
تقود المركبات على طول شارع بالقرب من الحي الدبلوماسي، بعد ضربات الطائرات المسيرة التي أصابت مجمع السفارة الأمريكية واعترضتها الدفاعات الجوية السعودية، وفقًا لوزارة الدفاع، في الرياض، المملكة العربية السعودية، 3 مارس 2026

لاريب طارق أنور
تاريخ النشر

تعرضت السفارة الأمريكية في السعودية لهجوم بطائرتين مسيرتين يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، حسبما كشفت وزارة الدفاع في بيان رسمي لها.

واستهدف الهجوم مقر السفارة الواقع في الرياض، مما أسفر عن اندلاع حريق محدود ووقوع أضرار مادية طفيفة في المبنى. وفي بيان لاحق، أعلنت البعثة الأمريكية لدى المملكة إغلاق أبوابها يوم الثلاثاء، مع إلغاء كافة مواعيد الخدمات الروتينية والطارئة للمواطنين الأمريكيين.

وحثت البعثة الرعايا الأمريكيين في المملكة على تجنب التوجه إلى السفارة حتى إشعار آخر بسبب "الهجوم الذي استهدف المنشأة"، مؤكدة استمرار سريان إخطار "الاحتماء في الموقع" في كل من جدة والرياض والظهران، كما أوصت مواطنيها بمواصلة الالتزام بهذا الإجراء، مع الاستمرار في تقييد السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة.

وفي إطار مراقبتها المستمرة للوضع، دعت البعثة جميع المسافرين إلى مراجعة أحدث "التنبيهات الأمنية" وإعادة النظر في خطط سفرهم تحسباً لأي اضطرابات، مع اتخاذ القرارات المناسبة لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم. كما نُصح المواطنون بالحفاظ على خطة سلامة شخصية، نظراً لأن الأزمات قد تحدث بشكل غير متوقع، ولأن التخطيط الجيد يساعد في التفكير في السيناريوهات المحتملة وتحديد أفضل مسار للعمل مسبقاً.

وأصدرت السفارة مجموعة من الإرشادات والإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه الفترة، شملت:

الالتزام بالبقاء في أماكن آمنة (الاحتماء في الموقع)، والرجوع إلى الموقع الإلكتروني للبعثة للحصول على آخر التنبيهات الأمنية، والتسجيل أو إعادة التسجيل في برنامج "مسافر ذكي" التابع لوزارة الخارجية (STEP) للحصول على تحديثات أمنية وتسهيل التواصل في حالات الطوارئ. كما شددت الإرشادات على ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر الأمريكي للسفر في حالات الطوارئ، وتوخي الحذر والوعي بالمحيط، وتجنب المظاهرات والتجمعات الكبيرة والمناطق التي تشهد تواصداً أمنياً مكثفاً، مع متابعة المصادر الإخبارية الرسمية والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

وفي حالات الطوارئ، دعت البعثة المواطنين للتواصل عبر الخطوط الساخنة التالية:

أرقام الاستجابة الطارئة المحلية في المملكة العربية السعودية:

  • الاحتماء في المكان.

  • الرجوع إلى موقع البعثة للحصول على أحدث تنبيهات الأمن.

  • التسجيل أو إعادة التسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) التابع لوزارة الخارجية. يوفر التسجيل في STEP أحدث التحديثات الأمنية ويسهل على السفارة الأمريكية الاتصال بالمواطنين في حالات الطوارئ.

  • التأكد من أن لديك جواز سفر أمريكي ساري المفعول للسفر المفاجئ؛ قم بزيارة موقع السفارة لجدولة موعد جواز سفر.

  • كن على دراية بمحيطك.

  • تجنب أي مظاهرات وتجمعات كبيرة، والمناطق التي يتواجد فيها عدد كبير من الشرطة.

  • مراقبة مصادر المعلومات الرسمية.

  • اتبع تعليمات السلطات المحلية.

في حالة أي طارئ، تم نصح المواطنين بالاتصال بالخطوط الساخنة التالية.

أول المستجيبين المحليين في المملكة العربية السعودية

  • رقم الطوارئ الموحد (الشرطة، رجال الإطفاء، شرطة المرور، وغيرهم): 911

  • الشرطة: 999

  • أمن الطرق السريعة: 996

  • الإسعاف: 997

السفارة والقنصليات العامة

  • الرياض: +966-11-835-4000

  • جدة: +966-12-220-5000

  • الظهران: +966-13-839-5700

مكتب الشؤون القنصلية

  • من الولايات المتحدة وكندا: 888-407-4747

  • جميع المواقع الأخرى: 202-501-4444

