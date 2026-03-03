استهداف السفارة الأمريكية في الرياض بطائرتين مسيرتين

تعرضت السفارة الأمريكية في السعودية لهجوم بطائرتين مسيرتين يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، حسبما كشفت وزارة الدفاع في بيان رسمي لها.
واستهدف الهجوم مقر السفارة الواقع في الرياض، مما أسفر عن اندلاع حريق محدود ووقوع أضرار مادية طفيفة في المبنى. وفي بيان لاحق، أعلنت البعثة الأمريكية لدى المملكة إغلاق أبوابها يوم الثلاثاء، مع إلغاء كافة مواعيد الخدمات الروتينية والطارئة للمواطنين الأمريكيين.
وحثت البعثة الرعايا الأمريكيين في المملكة على تجنب التوجه إلى السفارة حتى إشعار آخر بسبب "الهجوم الذي استهدف المنشأة"، مؤكدة استمرار سريان إخطار "الاحتماء في الموقع" في كل من جدة والرياض والظهران، كما أوصت مواطنيها بمواصلة الالتزام بهذا الإجراء، مع الاستمرار في تقييد السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة.
وفي إطار مراقبتها المستمرة للوضع، دعت البعثة جميع المسافرين إلى مراجعة أحدث "التنبيهات الأمنية" وإعادة النظر في خطط سفرهم تحسباً لأي اضطرابات، مع اتخاذ القرارات المناسبة لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم. كما نُصح المواطنون بالحفاظ على خطة سلامة شخصية، نظراً لأن الأزمات قد تحدث بشكل غير متوقع، ولأن التخطيط الجيد يساعد في التفكير في السيناريوهات المحتملة وتحديد أفضل مسار للعمل مسبقاً.
وأصدرت السفارة مجموعة من الإرشادات والإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه الفترة، شملت:
الالتزام بالبقاء في أماكن آمنة (الاحتماء في الموقع)، والرجوع إلى الموقع الإلكتروني للبعثة للحصول على آخر التنبيهات الأمنية، والتسجيل أو إعادة التسجيل في برنامج "مسافر ذكي" التابع لوزارة الخارجية (STEP) للحصول على تحديثات أمنية وتسهيل التواصل في حالات الطوارئ. كما شددت الإرشادات على ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر الأمريكي للسفر في حالات الطوارئ، وتوخي الحذر والوعي بالمحيط، وتجنب المظاهرات والتجمعات الكبيرة والمناطق التي تشهد تواصداً أمنياً مكثفاً، مع متابعة المصادر الإخبارية الرسمية والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.
وفي حالات الطوارئ، دعت البعثة المواطنين للتواصل عبر الخطوط الساخنة التالية:
أول المستجيبين المحليين في المملكة العربية السعودية
رقم الطوارئ الموحد (الشرطة، رجال الإطفاء، شرطة المرور، وغيرهم): 911
الشرطة: 999
أمن الطرق السريعة: 996
الإسعاف: 997
السفارة والقنصليات العامة
الرياض: +966-11-835-4000
جدة: +966-12-220-5000
الظهران: +966-13-839-5700
مكتب الشؤون القنصلية
من الولايات المتحدة وكندا: 888-407-4747
جميع المواقع الأخرى: 202-501-4444