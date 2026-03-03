استهداف السفارة الأمريكية في الرياض بطائرتين مسيرتين

الالتزام بالبقاء في أماكن آمنة (الاحتماء في الموقع)، والرجوع إلى الموقع الإلكتروني للبعثة للحصول على آخر التنبيهات الأمنية، والتسجيل أو إعادة التسجيل في برنامج "مسافر ذكي" التابع لوزارة الخارجية (STEP) للحصول على تحديثات أمنية وتسهيل التواصل في حالات الطوارئ. كما شددت الإرشادات على ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر الأمريكي للسفر في حالات الطوارئ، وتوخي الحذر والوعي بالمحيط، وتجنب المظاهرات والتجمعات الكبيرة والمناطق التي تشهد تواصداً أمنياً مكثفاً، مع متابعة المصادر الإخبارية الرسمية والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.