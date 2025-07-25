استقالة "كريستين كابوت" بعد مشهد"العناق" في حفل "كولد بلاي"

يُظهر المقطع، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كابوت وبايرون وهما يتبادلان عناقًا على شاشة عملاقة في حفل لكولدبلاي قبل أن يختفيا على عجل. وسخر كريس مارتن، قائد فرقة كولدبلاي، من الحضور قائلًا: "إما أنهما على علاقة غرامية، أو أنهما ببساطة خجولان للغاية"، مما أثار ضحك الحضور.