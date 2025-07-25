استقالة "كريستين كابوت" بعد مشهد"العناق" في حفل "كولد بلاي"

قدمت كريستين كابوت، التي عملت كرئيسة لقسم الموظفين في شركة أسترونومر، استقالتها رسميًا بعد أن ظهرت على شاشة كبيرة في حفل لفرقة كولدبلاي وهي تعانق الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك آندي بايرون، حسبما أكدت الشركة في بيان لهيئة الإذاعة البريطانية.
يأتي رحيلها بعد فترة وجيزة من استقالة آندي بايرون، الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك، من منصبه. وكان بايرون قد أُوقف عن العمل في انتظار تحقيق داخلي، مع أن الشركة لم تؤكد ما إذا كانت مرتبطة بشكل مباشر بالفيديو المشين.
يُظهر المقطع، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كابوت وبايرون وهما يتبادلان عناقًا على شاشة عملاقة في حفل لكولدبلاي قبل أن يختفيا على عجل. وسخر كريس مارتن، قائد فرقة كولدبلاي، من الحضور قائلًا: "إما أنهما على علاقة غرامية، أو أنهما ببساطة خجولان للغاية"، مما أثار ضحك الحضور.
مع تحقيق الفيديو ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله على مختلف المنصات وتحوله إلى ميمات، ثارت تكهنات حول الأشخاص المعنيين. ردًا على ذلك، أصدرت شركة أسترونومر بيانًا أقرّت فيه بإجراء تحقيق، وأكدت إجازة الرئيس التنفيذي، دون الإشارة إلى المقطع مباشرةً.
بعد فترة وجيزة، أعلنت الشركة استقالة بايرون. ومنذ ذلك الحين، عيّنت أسترونومر، المؤسس المشارك ورئيس قسم المنتجات، بيت ديجوي رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا.
وفي معرض حديثه عن الأضواء الإعلامية المفاجئة، اعترف ديجوي بأن الأيام القليلة الماضية جلبت مستوى من الاهتمام نادراً ما تحظى به معظم الشركات الناشئة في مجالها.
وقال ديجوي في تحديث بعد توليه زمام الأمور: "لقد حظيت أحداث الأيام القليلة الماضية بمستوى من الاهتمام الإعلامي لم يسبق أن حظيت به سوى عدد قليل من الشركات - ناهيك عن الشركات الناشئة في ركننا الصغير من عالم البيانات والذكاء الاصطناعي -".
وأشار إلى أن الشركة أصبحت اسمًا "معروفًا" بين عشية وضحاها تقريبًا وستواصل مسيرتها إلى الأمام و"التزامنا ببناء شيء عظيم".