استشهاد رجلي أمن من منتسبي وزارة الداخلية الكويتية أثناء تأدية الواجب

يُذكر أن أحد الشهيدين، وهو الرائد فهد عبد العزيز المجميد، كان لاعباً في نادي السالمية الرياضي، وقد تقدم النادي بخالص التعازي والمواساة لأسرتي الشهيدين وللشعب الكويتي كافة في هذا المصاب الأليم.