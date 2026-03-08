استشهاد رجلي أمن من منتسبي وزارة الداخلية الكويتية أثناء تأدية الواجب

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في وقت مبكر من صباح يوم 8 مارس عن استشهاد اثنين من رجال الأمن أثناء تأدية الواجب، ونعت الوزارة ببالغ الحزن والأسى المغفور لهما بإذن الله وكيل ضابط عبد الله عماد الشراح والرائد فهد عبد العزيز المجميد، من مرتبات الإدارة العامة لأمن الحدود البرية.
وذكرت الوزارة أن الشهيدين قضيا فجر اليوم أثناء قيامهما بواجبهما الوطني ضمن المهام الأمنية الموكلة إليهما، وأكدت في بيانها عن اعتزازها بتضحيات رجال الأمن الذين يواصلون أداء مهامهم بكل شجاعة وإخلاص لحماية الوطن وصون أمنه واستقراره.
يُذكر أن أحد الشهيدين، وهو الرائد فهد عبد العزيز المجميد، كان لاعباً في نادي السالمية الرياضي، وقد تقدم النادي بخالص التعازي والمواساة لأسرتي الشهيدين وللشعب الكويتي كافة في هذا المصاب الأليم.