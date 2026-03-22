استئناف رحلات "الكويت - القاهرة" من مطار سعودي

تستأنف الخطوط الجوية الكويتية (KA) عمليات رحلاتها العادية من وإلى القاهرة، اعتبارًا من الخميس 26 مارس.
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشركة ستشغل أربع رحلات أسبوعيًا إلى العاصمة المصرية عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام، المملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك بعد اضطرابات الرحلات الجوية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، التي أدت إلى إغلاق المجال الجوي مع استمرار الصواريخ الإيرانية في مهاجمة دول الخليج.
سيتم توفير النقل البري للركاب من مجمع الخيران في الكويت إلى الدمام. وستوفر الخطوط الجوية الكويتية خدمة ليموزين لنقل ركاب الدرجة الملكية ودرجة رجال الأعمال من منازلهم إلى مجمع الخيران بناءً على طلبات الخدمة.
ستتوفر الحافلات المتجهة إلى المطار قبل 24 ساعة من موعد إقلاع الرحلة وحتى 8 ساعات قبل موعد الإقلاع. وسيتم العبور البري عبر منفذ النويصيب الحدودي جنوب الكويت.
صرح الرئيس التنفيذي بالوكالة للخطوط الجوية الكويتية، عبدالوهاب الشطي، بأن الشركة لديها حاليًا خطط مرنة لمواجهة التطورات الإقليمية. وأضاف أن سلامة الركاب والطاقم تظل الأولوية القصوى للناقلة.
سيجد الركاب القادمون إلى مجمع الخيران منطقة مخصصة حيث يمكنهم الانتظار واستلام تذكرة النقل البري الخاصة بهم. وستكون هناك أيضًا منطقة لوزن الأمتعة ومكتب تسجيل الدخول. وسيتم استكمال إجراءات السفر في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
يجب على المقيمين في الكويت الحصول على تأشيرة عبور للمملكة العربية السعودية.