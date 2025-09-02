عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1,124 قتيلًا وأكثر من 3,251 جريحًا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1,124 قتيلًا وأكثر من 3,251 جريحًا
تاريخ النشر

قالت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني يوم الثلاثاء إن حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب أفغانستان يوم الأحد ارتفعت إلى 1,124 قتيلًا.

Summary

وأضافت الجمعية أن عدد المصابين ارتفع أيضاً إلى 3,251 جريحًا، مشيرة إلى أن الكارثة تسببت كذلك في تدمير أكثر من 8,000 منزل في أنحاء البلاد الواقعة في آسيا الوسطى.

Summary

ولازال رجال الإنقاذ في أفغانستان يحاولون الوصول إلى القرى المعزولة في إقليم كونار الشرقي، مركز الزلزال القوي الذي ضرب البلاد يوم الأحد.

Summary

وقد تم تنفيذ عمليات إنقاذ في أربع قرى في إقليم كونار يوم الاثنين بعد وقوع الزلزال، والجهود الآن ستركز على الوصول إلى المناطق الجبلية النائية، حسبما قال إحسان الله إحسان، رئيس إدارة الكوارث في الإقليم.

Summary

وأضاف"لا يمكننا التنبؤ بدقة بعدد الجثث التي قد تكون لا تزال محاصرة تحت الأنقاض. جهودنا منصبة على إتمام هذه العمليات بأسرع وقت ممكن والبدء في توزيع المساعدات على العائلات المتضررة."

Summary

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، أحد أسوأ الزلازل في تاريخ أفغانستان، البلاد حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، وكان مركزه على عمق ضحل يبلغ 10 كيلومترات (6 أميال).

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com