ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1,124 قتيلًا وأكثر من 3,251 جريحًا

قالت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني يوم الثلاثاء إن حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب أفغانستان يوم الأحد ارتفعت إلى 1,124 قتيلًا.
وأضافت الجمعية أن عدد المصابين ارتفع أيضاً إلى 3,251 جريحًا، مشيرة إلى أن الكارثة تسببت كذلك في تدمير أكثر من 8,000 منزل في أنحاء البلاد الواقعة في آسيا الوسطى.
ولازال رجال الإنقاذ في أفغانستان يحاولون الوصول إلى القرى المعزولة في إقليم كونار الشرقي، مركز الزلزال القوي الذي ضرب البلاد يوم الأحد.
وقد تم تنفيذ عمليات إنقاذ في أربع قرى في إقليم كونار يوم الاثنين بعد وقوع الزلزال، والجهود الآن ستركز على الوصول إلى المناطق الجبلية النائية، حسبما قال إحسان الله إحسان، رئيس إدارة الكوارث في الإقليم.
وأضاف"لا يمكننا التنبؤ بدقة بعدد الجثث التي قد تكون لا تزال محاصرة تحت الأنقاض. جهودنا منصبة على إتمام هذه العمليات بأسرع وقت ممكن والبدء في توزيع المساعدات على العائلات المتضررة."
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، أحد أسوأ الزلازل في تاريخ أفغانستان، البلاد حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، وكان مركزه على عمق ضحل يبلغ 10 كيلومترات (6 أميال).