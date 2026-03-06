احتجاز 194 شخصاً في قطر لتصوير ونشر معلومات كاذبة

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أعلنت السلطات في قطر يوم الخميس عن اعتقال 194 شخصًا من جنسيات مختلفة لتصويرهم وتداولهم مقاطع فيديو، بالإضافة إلى نشر معلومات مضللة وشائعات تتعلق بالوضع الراهن.
قال المسؤولون إن المحتجزين تورطوا في تسجيل وتوزيع مقاطع فيديو ونشر معلومات يُزعم أنها تحرض الرأي العام وتخالف التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. وقد اتُخذت إجراءات قانونية وإدارية ضد جميع الأفراد المتورطين.
وفقًا لوزارة الداخلية القطرية، نفذت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحقيقات الجنائية عمليات الاعتقال.
حذرت الوزارة الجمهور من تصوير أو مشاركة مقاطع الفيديو المتعلقة بالتطورات الجارية، وكذلك نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة عبر الإنترنت.
حثت السلطات السكان على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على التحديثات وتجنب تداول المحتوى الذي قد يحتوي على معلومات مضللة أو مواد قد تثير رد فعل عام.
أكدت الوزارة أنها ستواصل مراقبة هذه الأنشطة ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتبين أنه يخالف اللوائح.
أعلنت وزارة الدفاع أن قطر تعرضت يوم الخميس، ابتداءً من الساعة 11:51 صباحًا، لعدة موجات من الهجمات الصاروخية، تتكون من 14 صاروخًا باليستيًا وأربع طائرات بدون طيار أطلقت من جمهورية إيران الإسلامية.
اعترضت القوات المسلحة القطرية بنجاح 13 صاروخًا، بينما سقط الصاروخ الأخير في المياه الإقليمية القطرية. كما تم اعتراض أربع طائرات بدون طيار بنجاح دون وقوع أي إصابات.
وفي بيان صحفي، أكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة القطرية تمتلك القدرات والموارد الكاملة لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.
كما دعت وزارة الدفاع المواطنين والمقيمين والزوار إلى التزام الهدوء، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وتجنب الانجراف وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الرسمية.