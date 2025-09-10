احتجاجات جيل "زد" في نيبال: غضب الشباب يتفجر ضد الفساد والترف السياسي

كانت حملة "أبناء النفوذ" على وسائل التواصل الاجتماعي السبب الرئيسي لاحتجاجات جيل زد في نيبال التي أدّت إلى استقالة رئيس الوزراء KP شارما أولي البالغ من العمر 73 عامًا. كشفت هذه الحملة، التي انطلقت عبر منصات التواصل، عن نمط الحياة الفارهة لأبناء السياسيين في نيبال، ما أثار غضبًا واسعًا داخل المجتمع، خاصة بين الشباب الذين يعانون من البطالة وقلة الفرص.

قالت النجمة على وسائل التواصل الاجتماعي سوواج جيري من دبي إن الكثير من السياسيين كانوا ينهبون أموال البلاد، وكان الناس غير راضين. بدأت حملة هاشتاغ "أبناء النفوذ" في دول آسيوية أخرى وجمعت زخمًا، ثم بدأ النيباليون أيضاً بفضح أساليب حياة أبناء السياسيين الفاخرة. ونشرت فيديوهات مثل فيديو "ساوقات ثابا" ابن السياسي بيندو كومار ثابا، الذي قام ببناء شجرة عيد ميلاد من سلع فاخرة، وفيديوهات أخرى لأبناء سياسيين يستمتعون برحلات غالية وسيارات فارهة. يتقاضى هؤلاء السياسيون راتبًا رسميًا يقارب 40 ألف روبية نيبالية (أي حوالي 1000 درهم إماراتي) شهريًا، فكيف لهم أن يعيلوا هذا النمط المعاشي الفخم؟

رد فعل الحكومة كان فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من حالة الغضب بين الجمهور، خاصة بين الشباب الذين يعتمدون على هذه المنصات للتواصل والعمل، فتحتج آلافهم في الشوارع، وأحرقوا عدة مبانٍ بما في ذلك البرلمان. أدت الاحتجاجات العنيفة إلى مقتل 19 شخصًا وإصابة المئات، وشوهد مئات الطلاب يرتدون زي مدارسهم يشاركون في التظاهرات.

تعاني نيبال من معدلات بطالة مرتفعة وصلت إلى 10.7% في عام 2024، ويرى البنك الدولي أن 82% من عمال نيبال يعملون في القطاع غير الرسمي، وهو مستوى أعلى بكثير من المتوسط العالمي والإقليمي.

قالت لاكشمي شيتري إن عائلات السياسيين تعيش حياة الرفاهية بينما يعاني الناس العاديون. وأضافت أن السياسيين ينهبون البلد لعقود، وأن آلاف النيباليين يهاجرون سنوياً إلى دبي وأماكن أخرى بحثًا عن فرص عمل بسبب نقص الفرص في وطنهم.

في مقاطع الفيديو على منصات التواصل، عبر المستخدمون عن غضبهم من تمويل "أبناء النفوذ" لهذه الأنماط الفاخرة بينما يعاني عامة الناس. وقال مستخدم نيجيري "أرسلت زوجي وأب ابنتي الصغيرة إلى الخارج ليؤمنوا تمويل أبناء النفوذ النيباليين لبناء شجرة عيد ميلاد لويس فيتون".

وزادت أعمال العنف مع تدخل الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، كما أطلقت الشرطة ذخيرتها الحية، وفرضت حظر تجوال، ونشرت الجيش للسيطرة على الموقف. وصفت إحدى المقيمات الأوروبية في كاتماندو الاضطرابات بأنها الأشد تدميراً في تاريخها في نيبال خلال 20 سنة، مع انتشار الحرق وتدمير الممتلكات، وقيام المتظاهرين بالتخريب الواسع.

تعود الاحتجاجات في نيبال إلى ما يزيد عن 20 سنة عندما حاول المتمردون الماويون السيطرة على العاصمة بعد حرب أهلية طويلة انتهت بإعلان نيبال جمهورية اتحادية ديمقراطية في عام 2008.

رغم عدم وضوح المستقبل، يعبر الشباب عن أمل في التغيير، ويتم عقد اجتماعات لاختيار زعيم جديد للبلاد. من بين المرشحين البارزين عمدة كاتماندو والمغني الراب باليندرا شاه، المعروف بدعمه للاحتجاجات ومواقفه القوية، ويأمل كثيرون أن يقود البلاد نحو مستقبل أفضل.

باختصار، تشكل احتجاجات جيل زد في نيبال حركة احتجاجية شابة ضد الفساد والمحسوبية، مطالبة بالإصلاحات ومحاسبة النخب السياسية لتحسين حياة المواطنين وضمان العدالة الاجتماعية.