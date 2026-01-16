احتجاجات إيران تعيد رسم خارطة الأجواء: سفارات مغلقة ورحلات تائهة

كما أدت هذه الخطوة المفاجئة إلى تأثير على شركات الطيران الهندية مثل IndiGo و Air India. تم إغلاق المجال الجوي أمام جميع الرحلات باستثناء الرحلات الدولية من وإلى إيران بإذن رسمي. وهذا يعني أن الرحلات الدولية الأخرى التي لا تتجه إلى إيران أو لا تنطلق منها، والتي كان عليها أن تمر عبر المجال الجوي الإيراني، ستواجه أوقات سفر أطول بسبب إعادة التوجيه.