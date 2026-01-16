احتجاجات إيران تعيد رسم خارطة الأجواء: سفارات مغلقة ورحلات تائهة

بينما اجتاحت أكبر المظاهرات في البلاد منذ عام 2022 إيران، اشتبك المتظاهرون المناهضون للحكومة مع السلطات، متحدين الأوامر حتى مع فرض حظر شامل للإنترنت على مستوى البلاد.
في غضون ذلك، أدانت القوات الموالية للحكومة "أعمال الشغب"، حيث قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن إيران "لن تتراجع" في مواجهة "المخربين".
لم تؤثر الاحتجاجات على البلاد فحسب؛ بل أرسلت موجة خارج الأمة أيضًا. بالنسبة لشعب غارق في انقطاع الاتصالات، أصبح العالم أعينهم وآذانهم. نظم سكان دول مختلفة احتجاجات دعمًا للشعب الإيراني، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمل عسكري إذا قتلت السلطات الإيرانية المتظاهرين.
وسط "تدهور الوضع الأمني"، أغلقت نيوزيلندا سفارتها في إيران في 16 يناير ونقلت الدبلوماسيين، مع نقل العمليات إلى تركيا.
قبل أيام، في 14 يناير، أغلقت السفارة البريطانية أبوابها مؤقتًا، وقالت إنها ستعمل عن بعد. وقال مسؤول بريطاني إنه تم إجلاء السفير والموظفين القنصليين جميعًا بناءً على تقييم أمني.
في اليوم نفسه، أعلنت السفارة البرتغالية أيضًا أنها ستغلق "حتى إشعار آخر".
أدى إغلاق المجال الجوي الإيراني لمدة 5 ساعات تقريبًا بين عشية وضحاها في 14 يناير إلى تحويل الرحلات أو إعادة جدولتها. أكدت فلاي دبي الإماراتية لـ خليج تايمز أن الإغلاق أدى إلى "إلغاء أو تحويل أو إعادة توجيه بعض رحلاتها.
كما أدت هذه الخطوة المفاجئة إلى تأثير على شركات الطيران الهندية مثل IndiGo و Air India. تم إغلاق المجال الجوي أمام جميع الرحلات باستثناء الرحلات الدولية من وإلى إيران بإذن رسمي. وهذا يعني أن الرحلات الدولية الأخرى التي لا تتجه إلى إيران أو لا تنطلق منها، والتي كان عليها أن تمر عبر المجال الجوي الإيراني، ستواجه أوقات سفر أطول بسبب إعادة التوجيه.
ومع ذلك، لم يكن التأثير واسع النطاق حيث استأنف المجال الجوي عمله بعد فترة وجيزة.
في جميع أنحاء العالم، أصدرت الحكومات تحذيرات لمواطنيها بعدم السفر إلى إيران.
حثت الهند مواطنيها على تجنب السفر إلى إيران، وطلبت من جميع الهنود المتواجدين حاليًا في جمهورية إيران الإسلامية تجنب مناطق الاحتجاجات أو المظاهرات.
أبلغت الولايات المتحدة مواطنيها بأنهم معرضون لخطر كبير من الاستجواب والاعتقال والاحتجاز في إيران. "إن إظهار جواز سفر أمريكي أو إثبات وجود صلات بالولايات المتحدة يمكن أن يكون سببًا كافيًا للسلطات الإيرانية لاحتجاز شخص ما"، وفقًا لموقع السفارة الافتراضية الأمريكية في إيران.
اتصلت البرتغال بجميع مواطنيها المقيمين في إيران، وقالت إنه اعتبارًا من 14 يناير، غادر ثمانية بالفعل البلاد، بينما قرر 10 مواطنين برتغاليين البقاء في إيران، حسبما ذكرت السفارة البرتغالية.
نصحت البرتغال مواطنيها بعدم القيام بأي رحلات إلى إيران لأنها تشكل "خطرًا كبيرًا".
في غضون ذلك، حذرت المملكة المتحدة مواطنيها من أن السفر إلى إيران خلافًا لنصيحة وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) قد يؤدي إلى إبطال تأمين سفرهم.
في 12 يناير، قال ترامب إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمائة على أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران، "بأثر فوري".
قال ترامب دون تقديم أي تفاصيل إضافية: "هذا الأمر نهائي وحاسم".
لم يكن هناك أي وثائق رسمية من البيت الأبيض بشأن هذه السياسة على موقعه على الإنترنت، ولا معلومات حول السلطة القانونية التي سيستخدمها ترامب لفرض التعريفات الجمركية.
يشمل كبار الشركاء التجاريين لإيران الصين والعراق والإمارات العربية المتحدة. وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، إنه من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ إعلان ترامب الأخير عن التعريفات الجمركية وما إذا كان سيؤثر على واردات الغذاء للدولة.
قال الوزير الإماراتي إنه "لا يوجد وضوح" بشأن التعريفات الجمركية حتى الآن، لكن التفاصيل لا تزال تظهر. تصدر الإمارات العربية المتحدة بشكل رئيسي الألمنيوم والذهب إلى الولايات المتحدة، حيث يتم بالفعل تطبيق تعريفة بنسبة 50 بالمائة على الألمنيوم. قد تعني تعريفة إضافية أن الأسعار قد ترتفع أكثر لمعدن أساسي مثل الألمنيوم.
حتى وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف حيث ظلت مخاطر الإمدادات محط التركيز على الرغم من تراجع احتمالية شن ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران.
ارتفع خام برنت LCOc1 بمقدار 50 سنتًا، أو 0.78 بالمائة، ليصل إلى 64.26 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي CLc1 بمقدار 48 سنتًا، أو 0.81 بالمائة، ليصل إلى 59.67 دولارًا، حسبما ذكرت رويترز.
قال محللو IG في مذكرة للعملاء: "بينما تراجعت مخاطر (الإمدادات الإيرانية) إلى حد ما، إلا أنها لا تزال كبيرة، مما يبقي السوق متوترًا على المدى القصير".
وأضافوا: "أي تصعيد مع إيران سيثير أيضًا مخاوف بشأن احتمال تعطيل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وهي نقطة اختناق يمر عبرها حوالي 20 مليون برميل يوميًا".
يتوقع المحللون زيادة العرض هذا العام، مما قد يخلق سقفًا لمخاطر العلاوة الجيوسياسية على الأسعار.
قالت بريانكا ساشديفا، محللة في فيليب نوفا: "ما لم نشهد انتعاشًا حقيقيًا في الطلب الصيني أو اختناقًا كبيرًا في تدفقات البراميل المادية، يبدو النفط مقيدًا بنطاق، حيث يحوم برنت بشكل عام بين 57 و 67 دولارًا".