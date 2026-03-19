اجتماع وزاري موسع في الرياض لإدانة الهجمات الإيرانية والعدوان الإسرائيلي

اجتمع وزراء خارجية عدد من الدول العربية والآسيوية ودول مجلس التعاون الخليجي يوم الأربعاء، 18 مارس، في الرياض، بشأن الهجمات الإيرانية المستمرة في المنطقة.
وضمت الدول المشاركة في الاجتماع كلاً من: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، ولبنان، وأذربيجان، والأردن، وسوريا، وتركيا، ومصر، وباكستان.
ناقش الوزراء الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وأذربيجان وتركيا، وأدانوا الصواريخ والطائرات المسيرة الموجهة نحو المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمرافق السكنية، والبعثات الدبلوماسية. وذكروا أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف، وجددوا التأكيد على حق الدول في الدفاع عن نفسها.
كما دعا الوزراء إيران إلى الوقف الفوري للهجمات واحترام القانون الدولي، وطالبوا بتهدئة التصعيد وإيجاد حلول دبلوماسية. بالإضافة إلى ذلك، تمت مطالبة إيران ليس فقط بوقف الهجمات وتجنب تهديد الدول المجاورة، بل وأيضاً بالتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية. ودعوا إيران كذلك إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تعيق حركة الملاحة في مضيق هرمز أو تهدد الأمن البحري في باب المندب.
صرح وزراء الخارجية بأن مستقبل علاقات دولهم مع إيران يعتمد على التزام الأخيرة بما يلي:
احترام سيادة الدول.
عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
عدم استخدام القوة العسكرية لتهديد دول المنطقة.
عدم مهاجمة دول المنطقة.
جدد الوزراء تأكيد دعمهم للسيادة الكاملة للدولة اللبنانية وأمنها، كما أكدوا دعمهم لقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة. وأدان وزراء الخارجية العدوان الإسرائيلي على لبنان وسياساته التوسعية في المنطقة.
واختتم الوزراء بيانهم بالقول إنهم سيواصلون الاجتماع والتنسيق لتقييم الأوضاع المستجدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنهم وإنهاء الهجمات الإيرانية.