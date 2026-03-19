اجتماع وزاري موسع في الرياض لإدانة الهجمات الإيرانية والعدوان الإسرائيلي

ناقش الوزراء الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وأذربيجان وتركيا، وأدانوا الصواريخ والطائرات المسيرة الموجهة نحو المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمرافق السكنية، والبعثات الدبلوماسية. وذكروا أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف، وجددوا التأكيد على حق الدول في الدفاع عن نفسها.