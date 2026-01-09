إيلون ماسك يكشف عن أسماء أطفاله الجدد من "شيفون زيليس"

لدى ماسك أربعة أطفال من زيليس؛ التوأمان المولودان عبر التلقيح الاصطناعي في عام 2021، وطفل ولد في عام 2024 عبر أم بديلة، وطفل رابع ولد في عام 2025. وتعود أصول زيليس إلى الهند من جهة والدتها "شاردا زيليس" التي تنحدر من أصول بنجابية.