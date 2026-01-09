إيلون ماسك يكشف عن أسماء أطفاله الجدد من "شيفون زيليس"

أثار إيلون ماسك حيرة الجميع منذ بضع سنوات عندما أطلق على طفله الأكبر من الموسيقية "غرايمز" اسم "X Æ A-12"، والذي عُدل لاحقاً إلى "X Æ A-Xii" للامتثال لقوانين ولاية كاليفورنيا. وها هو الملياردير ورائد الأعمال يجذب الانتباه مرة أخرى، كاشفاً عن الأسماء الفريدة لتوأميه من "شيفون زيليس"، التنفيذية في شركة "نيورالينك".
أسماؤهما، رغم أنها ليست بـتعقيد "X Æ A-Xii"، إلا أنها فريدة تماماً. فقد كشف ماسك في منشور على منصة "إكس" أن ابنه يدعى "سترايدر سيخار" (Strider Sekhar)، تيمناً بـ "أراغورن والفيزيائي الهندي العظيم شاندراسيخار".
يشير اسم "سترايدر" إلى شخصية "أراغورن" في سلسلة "سيد الخواتم" (Lord of the Rings)، وهو بطل في سلسلة الخيال الروائي لـ جيه. آر. آر. تولكين. أراغورن هو أحد جوالة الشمال، قُدم في البداية باسم "سترايدر" (العداء) وكُشف لاحقاً أنه وريث "إيسيلدور"، ملك "أرنور" و"غوندور" القديم.
أما اسم "سيخار"، فهو يكرم عالم الفيزياء الفلكية الهندي الأمريكي المرموق "سوبراهمانيان شاندراسيخار"، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1983.
أما اسم ابنة ماسك، "كوميت أزور" (Comet Azur)، فيحمل إشارات إلى الألعاب والفانتازيا؛ حيث ذكر في منشوره على "إكس" أنها سُميت "تيمناً بأقوى تعويذة في لعبة إلدن رينغ" (Elden Ring). و"إلدن رينغ" هي لعبة أكشن وتقمص أدوار ساهم في بناء عالمها كاتب سلسلة "أغنية الجليد والنار" جورج آر. آر. مارتن.
لدى ماسك أربعة أطفال من زيليس؛ التوأمان المولودان عبر التلقيح الاصطناعي في عام 2021، وطفل ولد في عام 2024 عبر أم بديلة، وطفل رابع ولد في عام 2025. وتعود أصول زيليس إلى الهند من جهة والدتها "شاردا زيليس" التي تنحدر من أصول بنجابية.