"إيرباص" تستدعي 6 آلاف طائرة "إى 320" عالمياً بسبب الإشعاع الشمسي

أعلنت شركة "إيرباص" الأوروبية يوم الجمعة أنها أصدرت أمراً بإجراء تغيير فوري في برمجيات عدد كبير من طائراتها الأكثر مبيعاً من عائلة A320، في خطوة قالت مصادر صناعية إنها ستشمل نحو 6000 طائرة، أو أكثر من نصف الأسطول العالمي.

وقالت إيرباص في بيان إن حادثاً وقع مؤخراً يتعلق بطائرة من عائلة A320 كشف أن الإشعاع الشمسي المكثف قد يفسد البيانات الحيوية لتشغيل أنظمة التحكم في الطيران.

وقالت الشركة: "تدرك إيرباص أن هذه التوصيات ستؤدي إلى اضطرابات تشغيلية للركاب والعملاء."

وأضافت إيرباص أن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) ستصدر توجيهاً طارئاً لسلامة الطيران.

بالنسبة لحوالي ثلثي الطائرات المتأثرة، سيؤدي الاستدعاء إلى توقف قصير نسبياً عن العمل، حيث ستعود شركات الطيران إلى استخدام إصدار سابق من البرامج، حسبما ذكرت مصادر في الصناعة.

لكن من المتوقع أن يتسبب حجم العملية في اضطراب كبير، خاصة وأنها تظهر قبيل أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاماً بالسفر في الولايات المتحدة. وقد تضطر مئات الطائرات أيضاً إلى تغيير أجزاء مادية (Hardware)، مما يؤدي إلى خروجها من الخدمة لأسابيع.

شركات الطيران المتأثرة

أكد متحدث باسم شركة "ويز إير" (Wizz Air) أن بعض طائراتها من بين تلك التي تتطلب تحديثاً للبرامج، كما أشارت "إيرباص". وقد قامت الشركة بالفعل بجدولة الصيانة اللازمة وقد تتأثر بعض الرحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأصدرت شركة "طيران الهند" (Air India) تحذيراً، نبهت فيه الركاب إلى تأخيرات محتملة في عملياتها.

وقالت الشركة: "نحن على علم بتوجيه من إيرباص يتعلق بطائرات عائلة A320 التي تخدم حالياً لدى مشغلي الخطوط الجوية. سيؤدي هذا إلى إعادة ضبط للبرمجيات/الأجزاء المادية على جزء من أسطولنا، مما يؤدي إلى فترات توقف أطول وتأخيرات في عملياتنا المجدولة. تعرب طيران الهند عن أسفها لأي إزعاج قد يسببه هذا للركاب حتى يتم الانتهاء من إعادة الضبط على مستوى الأسطول."

وطلبت الشركة من العملاء التحقق من حالة رحلاتهم على موقعها الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار والتواصل مع مركز الاتصال الخاص بهم للحصول على أي مساعدة إضافية.

وذكرت مصادر صناعية أن الحادث الذي أدى إلى إجراء الإصلاح الشامل يتعلق برحلة لشركة "جيت بلو" (JetBlue) كانت متجهة من كانكون بالمكسيك إلى نيوارك بولاية نيو جيرسي، في 30 أكتوبر. وقد اضطرت الرحلة رقم 1230 للهبوط اضطرارياً في تامبا بفلوريدا، وتم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى بعد مشكلة في التحكم في الطيران وهبوط مفاجئ وغير مقصود في الارتفاع.

وفقاً لبيانات إيرباص، يوجد حوالي 11,300 طائرة من عائلة A320 قيد التشغيل، بما في ذلك 6,440 طائرة من طراز A320 الأساسي.