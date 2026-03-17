"إيران فقدت أنيابها".. ترامب يعلن تدمير 7 آلاف هدف ويشكك في مصير المرشد الأعلى

في اليوم السابع عشر من حرب أمريكا وإسرائيل وإيران، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمراً صحفياً، حيث تحدث عن مجموعة واسعة من المواضيع، من الضربات في إيران، إلى الجهود في مضيق هرمز.

على الرغم من أن المناسبة كانت اجتماع مجلس إدارة لمركز ترامب كينيدي، قال الرئيس الأمريكي إنه سيطلع وسائل الإعلام على التطورات في الشرق الأوسط.

إليكم بعض التصريحات والمزاعم التي أدلى بها ترامب خلال المؤتمر الصحفي:

الحديث عن قدرات إيران'

زعم ترامب أن القوات الجوية والبحرية الإيرانية "اختفت". وذكر أنه منذ بداية الحرب، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 7000 هدف في جميع أنحاء إيران، معظمها تجارية وعسكرية.

"اليوم، هاجمت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع لتصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار." وفي الوقت نفسه، زعم أن أكثر من 100 سفينة حربية إيرانية غرقت أو دمرت خلال الأسبوع ونصف الأخيرين.

قال الرئيس الأمريكي أيضاً إن إطلاق إيران' للصواريخ الباليستية انخفض بنسبة 90 بالمائة، وهجمات الطائرات بدون طيار بنسبة 95 بالمائة. وزعم أن الولايات المتحدة "دمرت 30 سفينة زرع ألغام" إيرانية. وأضاف أيضاً أن إيران "لم يتبق لديها سوى عدد قليل جداً من الطلقات".

هجمات جزيرة خارك، مضيق هرمز

تعرضت جزيرة خارك للهجوم، وقال ترامب إن "كل شيء دمر باستثناء الأنابيب"، مضيفاً أن الأنابيب لم تدمر لأن إعادة بنائها تستغرق وقتاً طويلاً.

دعا ترامب مرارًا القوى العالمية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، مدعيًا أن الدول الأخرى تحتاجه "أكثر بكثير" مما تحتاجه الولايات المتحدة. في المؤتمر الصحفي اليوم، قال إن الولايات المتحدة "تحصل على أقل من واحد بالمائة من نفطها من مضيق هرمز، بينما تحصل اليابان على 95 بالمائة والصين على أكثر من 90 بالمائة."

اعترف ترامب بأن بعض الدول "ليست متحمسة جدًا" لتأمين طريق التجارة الرئيسي؛ ومع ذلك، قال إن العديد من الدول مستعدة.

وفي حديثه عن مضيق هرمز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق إن المظلة الأمنية الأمريكية "أثبتت أنها مليئة بالثقوب". وأضاف أن الولايات المتحدة "تتوسل للآخرين، حتى الصين، لمساعدتها في جعل هرمز آمنًا."

حول الاتفاق مع إيران

تماشيًا مع تصريحاته السابقة، أعلن ترامب مرة أخرى أن إيران تريد إبرام صفقة، لكن الرئيس الأمريكي "لا يعرف ما إذا كانوا مستعدين بعد".

ومع ذلك، أكدت إيران أنها لا ترى أي سبب للمحادثات، حيث قال عراقجي في وقت سابق إن مزاعم سعي طهران لهدنة هي "وهمية."

وأضاف أن إيران تستخدم المعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي لإظهار أشياء "لم تحدث قط"، بما في ذلك تصوير حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وهي تحترق.

أشار مراسل إلى أن مستشار ترامب ديفيد ساكس كان يرى أن الولايات المتحدة يجب أن "تعلن النصر وتخرج من حرب إيران." ويُزعم أن المستشار حذر أيضًا من أنه إذا تصاعد الصراع، فقد "تفكر إسرائيل في استخدام سلاح نووي".

ردًا على المراسل، قال ترامب "إسرائيل لن تفعل ذلك أبدًا"، وألمح إلى أنه بينما يمكن للولايات المتحدة أن تغادر [الحرب] الآن، فإن "الهدف هو إنهاؤها" حتى لا يضطر رئيس أمريكي آخر للقيام بذلك مرة أخرى.

عن قادة إيران

عند سؤاله عن فرصة المعارضة الإيرانية لتولي السلطة، قال ترامب إن المعارضة الإيرانية ليس لديها فرصة كبيرة لأنهم لا يملكون أسلحة و"الجانب الآخر يملك" أسلحة متطورة.

اعترف الرئيس الأمريكي بأنه غير متأكد من حالة زعيم إيران، مستشهدًا بروايات أشخاص آخرين، بدلاً من أي معلومات استخباراتية موثوقة.

ادعى ترامب: "الكثير من الناس يقولون إنه مشوه بشدة، بينما يقول آخرون إنه ميت؛ لا أحد يقول إنه بصحة جيدة بنسبة 100 بالمائة."

في 11 مارس، أوضح مسؤول إيراني لرويترز أن الزعيم الأعلى المعين حديثًا للبلاد'، مجتبى خامنئي، يواصل عمله، على الرغم من إصابته بجروح طفيفة.

أنهى ترامب المؤتمر الصحفي بتكرار لتبريره الكلاسيكي للحرب، مدعيًا أنه إذا سُمح لإيران "بامتلاك سلاح نووي، فإن الشرق الأوسط سيختفي".