إيران توجه رسالة محسوبة لواشنطن: ضربة قطر تجنبت التصعيد وحافظت على القنوات الخلفية

في منطقة تعيش على أعصابها بالفعل بسبب الصراع بين إسرائيل وإيران، لم تكن الضربة الصاروخية التي وجهتها طهران لقاعدة العديد الجوية – أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط – عملاً حربيًا عفويًا.

وفقًا للدكتور كريستيان باتريك ألكسندر، الباحث الرئيسي في أكاديمية ربدان بأبوظبي: "كانت إشارة محسوبة، وليست عملاً خاطئًا أو متهورًا".

وفي مقابلة مع "كي تي لوكس"، قال: "يبدو أن استهداف إيران للقاعدة الأمريكية في قطر كان رمزيًا واستراتيجيًا على حد سواء، وليس خطأ في التقدير".

أطلقت إيران أكثر من عشرة صواريخ على مقر القيادة المركزية الأمريكية في قطر في 23 يونيو، ردًا على الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت في اليوم السابق منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.

لم يكن ما حدث مجرد عملية عسكرية، بل كان شكلاً من أشكال المسرح الجيوسياسي. لم تكن الدراما الحقيقية مجرد الهجوم، بل كيف تأكدت إيران من وصول رسالتها، وكيف يبدو أنها ضمنت عدم وقوع خسائر في الأرواح. "استهداف الأصول الأمريكية يخدم كتحذير ووسيلة لزيادة تكاليف استمرار التدخل الأمريكي في العمليات العسكرية الإسرائيلية. في الوقت نفسه، من خلال قصر هذه الهجمات على أهداف عسكرية محددة، تحاول إيران السيطرة على التصعيد وتجنب إشعال حرب إقليمية أوسع. لم تضرب طهران البنية التحتية القطرية أو الأفراد، مما يشير إلى أنها لا تزال تقدر علاقتها مع الدوحة. ومع ذلك، يبدو أن إيران تذكّر قطر بأن الحياد أو أدوار الوساطة لن تحميها من الآثار الجانبية للصراع."

ومع ذلك، سلط ألكسندر الضوء على أن النهج الأكثر عدوانية ينطوي على مخاطر عالية. "الهجمات المباشرة على القوات أو الأصول الأمريكية في دول مثل قطر أو البحرين أو الإمارات يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة بالعلاقات الثنائية الهشة بين إيران ودول الخليج، التي سعى العديد منها إلى تطبيع أو على الأقل استقرار العلاقات مع طهران في السنوات الأخيرة."

كما تتأثر تصرفات إيران بخلفية جيوسياسية مهمة. فبمواجهة العقوبات الاقتصادية المتزايدة، والاضطرابات الداخلية، والعزلة الدبلوماسية المتنامية، تتنقل البلاد عبر قيود استراتيجية ضيقة بشكل متزايد.

"قد يفضل الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، الذي يمارس نفوذًا كبيرًا على سياسة إيران الإقليمية، الآن موقفًا أكثر حزمًا لردع الخصوم وتعزيز الوحدة الداخلية."

طلقة تحذيرية، وليست إعلان حرب

شدد الدكتور ألكسندر على أن ما يجعل هذا الهجوم جديرًا بالملاحظة بشكل خاص هو كيفية تنفيذه. ذكرت مصادر إقليمية متعددة أن القاعدة تم إخلاؤها جزئيًا قبل الضربة وأن المجال الجوي القطري تم إغلاقه مؤقتًا – وهي علامات على أن إيران ربما تكون قد أرسلت إشارة مسبقة عبر قنوات خلفية.

ومع ذلك، فإن هذا النوع من التحركات ليس غير مسبوق. استخدمت طهران نفس التكتيك في عام 2020، بعد اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني، الذي كان قائدًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC). في ذلك الوقت، ضربت الصواريخ أهدافًا أمريكية في العراق بعد تسليم تحذيرات، ولم تسفر عن وفيات.

قال الدكتور ألكسندر: "من خلال قصر هذه الهجمات على أهداف عسكرية محددة، تحاول إيران السيطرة على التصعيد وتجنب إشعال حرب إقليمية أوسع".

ساحة المعركة تتسع وتنكمش

ليست قطر، وهي دولة خليجية لطالما سارت على حبل مشدود بين إيران والولايات المتحدة، خيارًا عشوائيًا، كما أشار الخبير. يرى ألكسندر أن ضربة طهران "كانت تهدف إلى التأكيد على أن أي وجود أمريكي في المنطقة ليس بمنأى عن الانتقام".

أشارت دقة الهجوم والتجنب المتعمد للأفراد أو البنية التحتية القطرية إلى ضبط النفس.

قال الدكتور ألكسندر: "على الأرجح سعت إيران لتجنب إبعاد قطر بالكامل، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى أن الود الدبلوماسي لن يحمي الأصول الأمريكية إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء".

من خلال تجنيب المصالح القطرية وقصر الضربة على هدف أمريكي رمزي، حافظت إيران على رسالتها واضحة واحتواء الأضرار "عسكريًا ودبلوماسيًا".

وأضاف ألكسندر: "إيران تزدهر على عدم القدرة على التنبؤ الاستراتيجي. هذا يزعزع الخصوم، ويزرع الشك حول خطوة طهران التالية، ويدخل التعقيد في التخطيط الاستراتيجي للولايات المتحدة وإسرائيل".

وشدد على أن عدم القدرة على التنبؤ هذه ليست فوضى – إنها سياسة. تصرفات إيران، على الرغم من جرأتها، غالبًا ما تكون منسقة لإحداث تأثير سياسي مع تجنب حرب شاملة. حتى في الرسائل، يبدو أن طهران تدرك تمامًا الصورة. تشير التلميحات إلى أن الولايات المتحدة ربما تلقت شكلاً من أشكال الإشعار المسبق وسمحت لإيران بأن تصور نفسها ليس كلاعب متهور، بل كلاعب يسترشد بالمنطق وضبط النفس.

تغريدة ترامب وصورة السلام

بينما كانت المنطقة لا تزال تقيم تداعيات الأحداث، هنأ الرئيس الأمريكي علنًا كلاً من إيران وإسرائيل على التوصل إلى وقف إطلاق النار – وهو وقف لم يتحقق بالفعل على الأرجح. بدا المنشور للكثيرين محيرًا، سابقًا لأوانه، ويكشف الكثير.

تساءل الكثيرون عما إذا كان ذلك مناورة سياسية، أو تفكيرًا بالتمني، أو مستندًا إلى تأكيدات خاصة من قنوات خلفية. اقترح الدكتور ألكسندر أنه ربما كان كل ذلك. وقال: "قد يكون تعليق ترامب مبنيًا على مؤشرات حقيقية، وإن كانت سابقة لأوانها، لخفض التصعيد".

في كلتا الحالتين، عزز ذلك حقيقة متزايدة في الحروب الحديثة حيث يمكن أن تكون الروايات مثل الأسلحة.

وشدد على أن إعلان السلام، سواء كان حقيقيًا أم لا، يمكن أن يشكل الأسواق، وينزع سلاح ردود الفعل العسكرية، ويؤثر على الرأي العام أسرع من الحقائق على الأرض.

"في النزاعات الحديثة، لا يعد التضليل والقصص السياسية الوقائية آثارًا جانبية. إنها أدوات استراتيجية. من رسائل ساحة المعركة إلى الدبلوماسية رفيعة المستوى، يلعب التلاعب بالتصور دورًا مركزيًا في تشكيل وتيرة ونتيجة المواجهة. الروايات تشكل الواقع في الجغرافيا السياسية. من خلال إعلان وقف إطلاق نار لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه بعد، ربما كان ترامب يحاول تحديد نبرة الدبلوماسية بعد الصراع وتصوير نفسه (وبالتبعية الولايات المتحدة) كفاعل مستقر أو وسيط سلام،" قال الدكتور ألكسندر.

الهدف الحقيقي: الضغط دون استفزاز

سلط الخبير الضوء على أن السردية مركزية أيضًا لاستراتيجية إيران الإقليمية.

"من خلال الظهور كـ 'محذر' للولايات المتحدة مسبقًا، تصور إيران نفسها ليس كمعتدٍ متهور، بل كفاعل عقلاني يستجيب للاستفزاز (مثل الضربات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية أو الدبلوماسيين)."

إنها تسعى إلى تأطير تصرفاتها على أنها متناسبة ومحسوبة، مما يرسم تباينًا مع ما تصوره على أنه تجاوزات إسرائيلية وغربية.

"يساعد هذا التكتيك أيضًا طهران على استباق رد الفعل العالمي، لا سيما من أوروبا أو الدول المحايدة في الجنوب العالمي، التي يخشى الكثير منها من المزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي. إذا نُظر إلى الضربات الإيرانية على أنها معايرة بعناية وآمنة للمدنيين، يمكن لإيران حماية علاقاتها الدبلوماسية وصورتها العامة حتى في خضم الصراع."

في هذا السياق، تصبح تغريدة ترامب جزءًا من الأداء، وربما شجعتها إشارات طهران الخفية لخلق وهم السيطرة وتهدئة التصعيد.

"تهنئة الرئيس ترامب العلنية لإسرائيل وإيران على التوصل إلى وقف إطلاق نار – قبل أن يتحقق بوضوح، قد تعكس مناورة سياسية. بدلاً من ذلك، يمكن أن تنبع من اتصالات خلفية تشير إلى أن إيران لم تكن مهتمة بالمزيد من التصعيد بعد ضربتها الانتقامية. هذا يفتح الباب أمام احتمال آخر: ربما تكون إيران قد أشارت إلى نهاية حملتها الانتقامية سراً، على أمل منع تصعيد إقليمي مع الحفاظ على ماء الوجه،" أضاف.