إيران ترفض الرضوخ لضغوط "حافة الهاوية" الأمريكية

قال داني سيترونوفيتش، الخبير في المجلس الأطلسي الذي ترأس سابقًا فرع إيران في الاستخبارات الدفاعية الإسرائيلية، إنه بالإضافة إلى الحسابات الاستراتيجية مثل الصواريخ الباليستية، يصر خامنئي على تخصيب اليورانيوم باعتباره “ركيزة للنظام نفسه.” وأضاف أنه إذا تنازل قادة إيران’s عن هذه النقاط، “فإنهم سيقوضون وجود النظام نفسه فعليًا.”