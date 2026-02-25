إيران ترفض الرضوخ لضغوط "حافة الهاوية" الأمريكية

تواجه إيران حالة من حافة الهاوية مع حشد السفن الحربية والطائرات المقاتلة الأمريكية قبالة سواحلها، لكنها رفضت الرضوخ لمطالب الرئيس دونالد ترامب بشأن برنامجها النووي وأسلحتها، وهو الموقف الذي أثار حيرة المسؤولين الأمريكيين.
يرى رجال الدين الذين يحكمون إيران أن هذه التنازلات التي قد تقوض أيديولوجيتهم الأساسية وسيادتهم، تشكل تهديداً لبقائهم أكبر من خطر الحرب.
يقول الخبراء إن الفجوة الخطيرة في التصورات بين إيران والولايات المتحدة هي السبب في أن جهود التفاوض حول قدرات إيران النووية والعسكرية تبدو هشة بشكل متزايد، ويبدو أن صراعاً إقليمياً جديداً بات شبه حتمي.
وقال ساسان كريمي، المحلل السياسي في جامعة طهران: "تجنب الحرب هو بالفعل أولوية قصوى، ولكن ليس بأي ثمن. في بعض الأحيان، قد تزن الدولة — خاصة الأيديولوجية منها — مكانتها في التاريخ بقدر ما تزن بقاءها المباشر أو أكثر".
يكافح المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون لكسر الجمود بشأن خطوطهم الحمراء:
تقول إدارة ترامب إنها تريد أن توافق إيران على عدم تخصيب اليورانيوم لضمان عدم قدرتها على بناء سلاح نووي. وقد أصر المسؤولون الأمريكيون أحيانًا على تحديد مدى صواريخ إيران’ الباليستية وإنهاء دعم البلاد’ للميليشيات المتحالفة في جميع أنحاء المنطقة.
بالنسبة لإيران، التي تقول إن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط، فإن تخصيب اليورانيوم حق يدعمه المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، ولا يمكن لمسؤوليه التخلي عنه. وترى إيران أن امتلاك صواريخ يمكن أن تصل إلى إسرائيل أمر بالغ الأهمية للدفاع عن النفس.
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وإيرانيون في جنيف يوم الخميس لإجراء محادثات تُعتبر محاولة أخيرة للتوصل إلى حل وسط قبل أن يأمر ترامب بشن ضربة. ووفقًا لأشخاص مطلعين على مداولات الإدارة الداخلية، سينظر الجانبان في اقتراح يقدم مخرجًا من الحرب: السماح لإيران ببرنامج تخصيب نووي محدود للأغراض المدنية.
وقال مسؤولون إقليميون إن إدارة ترامب’ ترى إيران ضعيفة لدرجة أنها يجب أن تقبل المطالب الأمريكية.
في يونيو، تلقت إيران ضربات قوية خلال حرب استمرت 12 يومًا شنتها إسرائيل وانضمت إليها لفترة وجيزة طائرات حربية أمريكية. وقد أدى هذا الصراع، بالإضافة إلى العقوبات الدولية القاسية، إلى غرق الاقتصاد الإيراني’s في أزمة أعمق.
وفي يناير، استخدمت السلطات القوة المميتة لسحق الاحتجاجات التي عمت البلاد مطالبة بإقالة خامنئي. وقد عادت بعض الاحتجاجات الأصغر للظهور خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يدل على مدى عداء العديد من الإيرانيين تجاه قادتهم.
علاوة على ذلك، تواجه الحكومة الإيرانية حشدًا كبيرًا للقوة النارية الأمريكية في الخليج العربي، بما في ذلك مجموعتان ضاربتان لحاملات الطائرات، وتجمعًا لطائرات الاستطلاع والتزويد بالوقود في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وصف ستيف ويتكوف، كبير مفاوضي ترامب مع إيران، الرئيس بأنه “فضولي لمعرفة سبب عدم استسلامهم”، في مقابلة مع فوكس نيوز خلال عطلة نهاية الأسبوع.
قال نائب الرئيس جي دي فانس لفوكس الأسبوع الماضي إنه على الرغم من تهديد الحرب، فإن الإيرانيين “ليسوا مستعدين بعد للاعتراف بمطالب الرئيس’s والعمل من خلالها”.
ومع ذلك، فإن تصور ضعف إيران هو ما يقول الخبراء إنه يجعل إيران مصممة على المقاومة.
قال علي فايز، مدير برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية: “بالنسبة لإيران، فإن الخضوع للشروط الأمريكية أخطر من التعرض لضربة أمريكية أخرى. إنهم لا يعتقدون أنه بمجرد استسلامهم، ستخفف الولايات المتحدة الضغط. إنهم يعتقدون أن ذلك سيشجع الولايات المتحدة فقط على توجيه الضربة القاضية.”
وقد أكد خامنئي مرارًا وتكرارًا وجهة نظره بأن الهدف النهائي لواشنطن’s هو إسقاط نظام الحكم في إيران.
وقال في خطاب عام 2024: “الطاقة النووية ليست المشكلة، ولا حقوق الإنسان؛ مشكلة أمريكا’s هي مع وجود الجمهورية الإسلامية ذاته.”
قال داني سيترونوفيتش، الخبير في المجلس الأطلسي الذي ترأس سابقًا فرع إيران في الاستخبارات الدفاعية الإسرائيلية، إنه بالإضافة إلى الحسابات الاستراتيجية مثل الصواريخ الباليستية، يصر خامنئي على تخصيب اليورانيوم باعتباره “ركيزة للنظام نفسه.” وأضاف أنه إذا تنازل قادة إيران’s عن هذه النقاط، “فإنهم سيقوضون وجود النظام نفسه فعليًا.”
وأضاف: “أعتقد أنه ليس لديهم خيار آخر سوى المراهنة على الجانب العسكري.”
اثنان من الأسئلة الرئيسية قبل أي مواجهة محتملة هما ما إذا كان الهجوم الأمريكي سيصل إلى حد محاولة إسقاط النظام السياسي في إيران، وما إذا كانت إيران ستكون قادرة على الرد بما يكفي لجعل الصراع مؤلمًا لترامب أيضًا.
من المرجح أن تسعى إيران إلى استيعاب الضربات المحدودة وتحديد سقف ردها على الهجمات على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، كما فعلت في يونيو، وفقًا لفرزين نديمي، محلل الدفاع المتخصص في الشأن الإيراني في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث.
قال نديمي إنه إذا اختار ترامب المضي قدمًا، فسيتعين على القوات الأمريكية، بمساعدة إسرائيل على الأرجح، أن تسارع في الأيام القليلة الأولى لإخراج أكبر قدر ممكن من القدرات العسكرية الإيرانية لعرقلة محاولة انتقام أشد وأوسع نطاقًا.
وقال إن ذلك سيتطلب “جهدًا مكثفًا من قبل الولايات المتحدة والإسرائيليين على حد سواء - ليس فقط القوة الجوية، ولكن أيضًا العناصر البرية - للتأكد من تحييد تهديد صواريخهم.”
ويقول خبراء إقليميون إن إيران ستحاول بدورها محاكاة نجاح ميليشيا الحوثي، حليفتها في اليمن.
في عام 2025، أحبط الحوثيون حملة عسكرية أمريكية كانت تهدف إلى وقف هجمات الجماعة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. هاجمت الجماعة باستمرار طائرات أمريكية بدون طيار وسفنًا دولية، بما في ذلك حاملة طائرات أمريكية.
كلفت المواجهة التي استمرت 31 يومًا واشنطن أكثر من مليار دولار، وفي النهاية أبرم ترامب صفقة بدلاً من المخاطرة بتورط عسكري طويل الأمد.
قال محللون إن إيران قد تحاول خلق مواجهة طويلة الأمد ومميتة قد تضر بترامب في عام الانتخابات النصفية.
قال محمد علي شباني، محلل الشؤون الإيرانية ومحرر موقع الأخبار الإقليمي أمواج.ميديا، إن أحد الأمور المجهولة هو ما إذا كانت إيران ستطلق ضربات على ناقلات النفط التي تمر عبر ممرات الشحن الاستراتيجية مثل مضيق هرمز، أو ما إذا كانت ستجعل حلفاءها الحوثيين يضربون السفن في البحر الأحمر.
وقال إنه إذا أدى صراع جديد إلى ارتفاع أسعار البنزين دولارًا أو دولارين للغالون، فقد يبدو ذلك محفوفًا بالمخاطر للغاية بالنسبة لترامب قبل انتخابات التجديد النصفي هذا الخريف.
يمكن للقوات الأمريكية والإسرائيلية أن توجه ضربة سريعة ومدمرة، كما فعلت في يونيو، عندما قُتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين في غضون ساعات وتضررت المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية.
لكن إيران تعلمت دروسًا من تلك الحرب، كما يقول مسؤولون إيرانيون وإقليميون، وقد أعدت عدة طبقات من القيادة لتحل محل أي شخص يُقتل. ويهدف هذا إلى ضمان بقاء النظام على قيد الحياة في الصراع حتى لو لم ينجُ خامنئي وغيره من القادة.
يقول مسؤولون إقليميون تحدثوا إلى إيران والولايات المتحدة إنه إذا اختار ترامب توجيه ضربة، فمن المحتمل أن يكون هدفه هو هز القيادة الإيرانية بشدة بما يكفي لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروطه.
لكن العديد من الخبراء قالوا إن إيران رفضت الاستسلام للشروط الأمريكية بعد الحرب الأخيرة، وإذا نجت من حرب أخرى، فمن المحتمل أن ترفض مرة أخرى.
قال واعظ: “الاعتقاد بأن الحرب في كل مرة إما تجعل إيران أكثر مرونة أو تسهل الدبلوماسية ليس سوى وهم.”
ظهر هذا المقال في الأصل في .