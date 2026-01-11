إيران تتوعد بضرب إسرائيل والقواعد الأمريكية حال تعرضها لهجوم

وفي مكالمة هاتفية يوم السبت، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو احتمالية التدخل الأمريكي في إيران، وفقاً لمصدر إسرائيلي كان حاضراً أثناء المحادثة. وأكد مسؤول أمريكي أن الرجلين تحدثا، لكنه لم يذكر المواضيع التي تمت مناقشتها.