إيران تتوعد بضرب إسرائيل والقواعد الأمريكية حال تعرضها لهجوم

حذرت إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد من أن أي هجوم أمريكي سيؤدي إلى رد طهران بضرب إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة باعتبارها "أهدافاً مشروعة"، بحسب ما صرح به رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أمام البرلمان.
وتسود حالة من التأهب القصوى في إسرائيل تحسباً لاحتمال حدوث تدخل أمريكي لدعم حركة احتجاجية عمت أنحاء إيران، وفقاً لما ذكرته مصادر.
وقد هدد ترامب مراراً بالتدخل في الأيام الأخيرة، وحذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين. وقال ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة تقف "على أهبة الاستعداد للمساعدة".
وفي مكالمة هاتفية يوم السبت، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو احتمالية التدخل الأمريكي في إيران، وفقاً لمصدر إسرائيلي كان حاضراً أثناء المحادثة. وأكد مسؤول أمريكي أن الرجلين تحدثا، لكنه لم يذكر المواضيع التي تمت مناقشتها.
ولم تبدِ إسرائيل رغبة في التدخل في إيران مع اجتياح الاحتجاجات للبلاد، في ظل توترات شديدة بين العدوين اللدودين بسبب المخاوف الإسرائيلية بشأن البرامج النووية والصاروخية الباليستية الإيرانية.